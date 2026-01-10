為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    葉門叛軍「南方過渡委員會」否認要解散 內部分歧浮上檯面

    2026/01/10 22:09 中央社
    葉門主要分離主義組織「南方過渡委員會」發聲明否認要解散。圖為他們的官兵臂章。（歐新社）

    葉門主要分離主義組織「南方過渡委員會」發聲明否認要解散。圖為他們的官兵臂章。（歐新社）

    葉門主要分離主義組織「南方過渡委員會」今天發布聲明，否認他們即將解散。這與其一名成員先前宣布該組織已決定解散的說法互相矛盾，凸顯內部分歧。

    路透社報導，南方過渡委員會（Southern Transitional Council, STC）獲得阿拉伯聯合大公國支持，去年12月曾奪取葉門南部及東部部分地區，此舉加劇阿聯與沙烏地阿拉伯的緊張關係。

    沙國支持的武裝力量目前大致收復了葉門南部及東部，南方過渡委員會代表團也已赴沙國首都利雅德（Riyadh）出席協商會議。

    不過南方過渡委員會領導人朱拜迪（Aidarous al-Zubaidi）未出席原定會議，並於本月7日逃離葉門。沙國主導的聯盟指控阿聯，協助朱拜迪逃至阿布達比。

    南方過渡委員會一名成員昨天透過沙國國營媒體宣布，該組織已決定解散。

    然而，南方過渡委員會今天指出他們已召開「緊急會議」，並宣布前述解散聲明不僅「無效」，且是在「脅迫與壓力下」做出。

    南方過渡委員會也提到，他們在利雅德的成員遭到拘留，且「被迫發布聲明」。

