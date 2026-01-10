為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    敘利亞政府軍稱奪回第2大城這一區 庫德族否認

    2026/01/10 22:21 中央社
    住在黎巴嫩的庫德族女孩手舉阿拉伯語「反對戰爭，擁抱和平」標語，抗議敘利亞政府軍攻擊阿勒坡。（歐新社）

    敘利亞軍方今天表示，已在第2大城阿勒坡（Aleppo）的希克馬述區（Sheikh Maqsud）完成「安全掃蕩」。但與軍方在這區對抗的庫德族武裝勢力否認失去對當地的控制權。

    法新社報導，敘利亞當局昨天清晨宣布一個停火時間段，讓希克馬述區的庫德族武裝分子自行撤離，但遭到拒絕；於是政府軍揚言恢復對當地軍事目標的打擊，並於昨天深夜開始行動。

    希克馬述區是阿勒坡最後1個仍受庫德族掌控的區域。根據數名駐阿勒坡的法新社記者回報，當地槍聲持續到今天上午。

    敘利亞政府軍今天宣布「已完成希克馬述區的全面安全掃蕩」，但鑒於當地仍有庫德族部隊，因此呼籲居民留在家中。

    1名敘利亞軍方消息人士還告訴官方通訊社敘利亞新聞社（SANA），有「數名敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）成員」遭到逮捕。這個組織是敘利亞庫德族帶領。

    但庫德族部隊表示，敘利亞政府宣稱已控制希克馬述區絕大部分的說法「不實且具誤導性」，他們是與「政府民兵」發生巷戰。

    這是敘利亞原本長期領導人阿塞德（Bashar al-Assad）2024年12月遭到推翻後，新的伊斯蘭主義政權上台以來爆發過最激烈的武裝衝突之一，凸顯這個國家的統一之路面臨的艱難挑戰。

    事實上自治的敘利亞庫德族政府和軍隊在融入新政府的努力陷入停滯後，阿勒坡6日開始爆發衝突。據雙方數據，至少已有21名平民喪生、數萬人逃離阿勒坡。

