嚴寒當恐怖武器！ 俄軍攻烏釀基輔40萬戶停電沒暖氣 相鄰俄州也嚐到同滋味

烏克蘭基輔因遭俄軍攻擊，9日在寒冬中大規模斷電影響暖氣供應。（歐新社）

俄羅斯日前攻擊烏克蘭，導致基輔40多萬戶住宅在寒冬中無電可用，市長呼籲民眾暫時撤離避寒。另一方面，與烏克蘭相鄰的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）10日表示，當地遭烏克蘭飛彈攻擊，60萬居民沒電、沒水、沒暖氣可用。

《路透》10日報導，與烏克蘭東北部哈爾科夫州交界的貝爾哥羅德州，州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在社群媒體發文，表示正在努力恢復供應水電、暖氣，但是情況「極為困難」。《路透》記者在貝爾哥羅德市當地拍攝的影像顯示，路燈不亮，居民得用火把或車燈照路。

另一方面，俄國頻頻轟炸烏國基礎設施，每日輪流停電已成常態，這個冬季攻擊目標也納入暖氣供應系統，俄軍8日到9日一夜攻擊造成基輔4人死亡、25人受傷，影響更嚴重的是打斷首都基輔的水、電供應。《基輔獨立報》9日報導，根據烏克蘭能源公司DTEK數據，41萬7000戶電力供應中斷，基輔市長克里欽科表示，由於關鍵基礎設施受損，該市將近一半的住宅公寓，約6000棟建築沒有暖氣。

最近幾天俄國和烏國大多數地區氣溫都遠低於冰點。基輔10日氣溫已降到攝氏零下15度。

《法新社》報導，由於預計週末仍將大規模停供暖氣，克里欽科呼籲居民若有機會，就暫時撤離到有替代電力、暖氣來源的地方。該市已經設立1200處避寒中心。烏國總統澤倫斯基與英國國防部長希利（John Healey）會談時也批評，「莫斯科正利用寒冷天氣當恐怖（行動）工具」。

