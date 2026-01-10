粉紅天空降臨英國！夢幻色彩超吸睛 竟是「這原因」造成

英國伯明罕天空粉光，源自當地球場使用的粉色LED燈。（圖片擷取自X/@suayrez）

英國伯明罕（Birmingham） 近日出現罕見景色，在降雪的晚間，夜空被一層詭譎的粉紅色光芒籠罩，令當地居民與遊客驚呼不已，這一異景震撼又神秘，相關影像迅速在網上瘋傳，網友紛紛猜測是否為異常日落，甚至有人直呼「北極光降臨英國」。

根據《bbc news》報導，粉色天空的真相並非天文奇景，當地足球俱樂部隨後證實，這道粉紅光其實來自球場使用的粉紅色LED燈，在特殊氣候條件下，燈光被雲層與積雪反射空中，才造成整片天空染上粉紅色的視覺效果。

天氣預報員指出，低雲加上降雪會讓天空反射性大幅提升，使地面光源更容易投射到夜空中，而當晚的主要光源正是足球場燈光。

足球俱樂部相關人員表示，他們的LED燈其實是用來「幫助草坪生長與修復」，讓球隊隨時準備拿下好成績。

這場因LED燈意外上演的雪夜奇景，雖是人為所做，不過，這起偶然事件，也為當地民眾、旅客帶來最難忘的夜晚。

