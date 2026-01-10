為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    緬甸宣布已炸毀「KK園區」！635處據點被夷為平地

    2026/01/10 17:55 即時新聞／綜合報導
    緬甸軍政府於今日發表聲明，宣稱已將位於東部泰緬邊境的「KK園區」（KK Park）據點，透過爆破等手段全數拆除。（取自緬甸國營媒體MITV）

    緬甸軍政府於今日發表聲明，宣稱已將位於東部泰緬邊境的「KK園區」（KK Park）據點，透過爆破等手段全數拆除。（取自緬甸國營媒體MITV）

    緬甸軍政府於今（10日）發表聲明，宣稱已將位於東部泰緬邊境、以中國人經營的電信詐騙基地而聞名的「KK園區」（KK Park）所有據點，並透過爆破等手段全數拆除。

    根據緬甸國營媒體MITV報導，緬甸政府已完成對KK園區內，所有用於網路詐騙及賭博營運之非法建築的系統性拆遷工作。

    報導指出，截至目前，KK園區全境共計拆除635個非法據點，其中一區（Zone 1）148 處、二區（Zone 2）62處、三區（Zone 3）425處。相關拆除行動是透過炸藥爆破，及重型機械協作進行。

    此外，自12月14日起，軍方持續透過「計畫性焚燒（Controlled burning）」方式進行進一步破壞，以確保徹底解體。到目前為止，已有121處非法據點透過此程序被完全摧毀，其餘結構的拆卸工作仍將持續進行。

    政府對此表示，消除網路詐騙與賭博活動是「國家責任」，並重申其承諾：將與國內部隊及鄰國合作，堅決防止此類犯罪在緬甸境內運作。

    外界分析指出，緬甸自去年12月起舉行大選，軍政府此舉旨在向國際社會展現其打擊犯罪的行動，以爭取認同；也有分析認為，犯罪組織早已轉移至其他據點。

