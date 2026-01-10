為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「AI脫衣」醜聞燒到美國國會 議員要求Grok從Apple、Google下架

    2026/01/10 17:26 編譯管淑平／綜合報導
    Grok程式標誌和AI示意圖。（路透）

    美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧模型Grok，被用來生成大量女性、未成年人裸露影像，引起國會議員注意，3名民主黨籍聯邦參議員9日公開呼籲蘋果和Google兩大應用程式商店平台，將社群平台X和其內建的Grok下架。

    《路透》9日報導，奧勒岡州參議員魏登（Ron Wyden）、新墨西哥州參議員盧漢（Ben Ray Luján）和麻州參議員馬基（Edward Markey），在信中要求這兩家公司，「必須將這些應用程式（APP）從其商店移除」，直到X修正其平台政策違規問題。

    此事源於上週起，X上灌入大量利用Grok生成婦女、孩童的露骨影像，將影像主角換上穿著暴露的比基尼、透視內衣，或者變成帶有羞辱、暴力或性意味姿勢。這些影像均未經當事人同意，並且在網路上大量散布，已遭多國政府抨擊。

    這3名參議員在信中指出，Google使用條款禁止應用程式開發者「製作、上傳或散布助長剝削或虐待兒少」的內容；Apple的使用條款也明令「禁止色情或性內容」。 議員表示，這兩大平台過去曾就違規APP迅速採取行動予以下架，若這次「對X平台這種極其惡劣的行為起事件視而不見，會使其平台內容管理淪為笑柄」。

    Apple和Google公司尚未回應此事。X公司引述其1月2日的發文，表示平台「對在X上的非法內容採取行動，包括兒少性虐待內容」。X母公司xAI尚未回應議員這封信，僅發出其通用性回覆，當中引述未指明的「傳統媒體謊言」。

