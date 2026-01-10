全球首例！內容太色情 印尼封鎖馬斯克AI機器人「Grok」

印尼政府10日正式宣布，暫時封鎖馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧新創公司xAI開發的聊天機器人「Grok」。（路透）

印尼政府於今（10日）正式宣布暫時封鎖馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧新創公司xAI開發的聊天機器人「Grok」，主因是該工具存在生成色情內容及深偽（Deepfake）影像的風險。此前，從亞洲到歐洲的多國監管機構，已對該軟體產出的性暗示內容表達譴責並展開調查，印尼成為全球首個對此AI祭出禁令的國家。

據《路透社》報導，印尼通訊與數位部長梅奧蒂亞（Meutya Hafid）在聲明中明確指出，政府將非經同意生成的性愛深偽內容視為對人權、尊嚴及公民安全的嚴重侵犯。身為全球穆斯林人口最多的國家，印尼對於網路流傳的猥褻內容，向來持有極為嚴格的法律基準。

此次封鎖行動的導火線在於，Grok的安全機制近期頻傳漏洞。據報導，該軟體曾被發現允許用戶生成包括兒童裸露在內的性暗示影像。雖然xAI上週四曾表示，為了修復安全缺陷，已將圖像生成與編輯功能，限制在僅供付費訂閱者使用，但顯然未能平息印尼政府的疑慮。

面對禁令，馬斯克透過社群平台X（前推特）發文表示，任何利用Grok製作非法內容的用戶，都將承擔與直接上傳非法內容相同的法律後果。然而，xAI對於路透社的置評請求，僅以一段疑似自動回覆的簡短訊息：「過氣媒體的謊言」（Legacy Media Lies）作為回應，態度強硬。

目前印尼通訊部已正式傳喚X平台的代表，要求針對內容審核機制進行說明。這並非馬斯克旗下企業首次與各國政府發生衝突，但印尼作為首個「拔插頭」的國家，其採取的強硬立場，已引發國際間對於AI工具跨境監管的熱烈討論。

除了印尼，多個國家的監管機構正密切關注Grok產出的性化內容。業界分析指出，生成式AI的圖像技術日益精進，若開發商未能建立有效的過濾機制，恐淪為散布仇恨與色情的工具。印尼政府強調，在確保Grok不再產出違反當地法規的內容前，禁令將持續生效。

