    首頁 > 國際

    反對中國對台軍演+1 印度籲：避免使用武力威脅

    2026/01/10 16:33 記者蘇永耀／台北報導
    印度外交部發言人賈斯瓦。（AP 資料照）

    中國上月底發動圍台軍演，多個民主國家公開表達關切，甚至批評。印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）九日表示，印度密切關注印太地區局勢，對於去年底中國環台軍演，他呼籲以和平方式解決問題，避免使用武力或威脅。他另在社群媒體X發布印度外交部就中國軍演一事的關切聲明。

    中國於2025年12月29日到31日在台灣周圍進行「正義使命-2025」軍事演習，期間除派出軍艦、公務船、軍機擾台，還實彈射擊。

    在中國無預警對台發動軍演之後，美國、日本、歐盟、英國、法國、德國、立陶宛、澳洲、紐西蘭、加拿大、南韓、菲律賓等國，皆公開關切軍演，並強調台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀。

    賈斯瓦九日主持印度外交部2026年的首場例行記者會，其中特別談到中國軍演。

    他表示，印度始終密切關注印太地區情勢的發展，「有鑑於這個地區關乎我們重要的貿易、經濟、人文交流、海洋利益，我們始終致力於維護地區的和平與穩定」。

    賈斯瓦強調，「我們敦促所有相關方保持克制，避免有單方面的行動，並以和平的方式解決所有問題，要避免使用武力或威脅」。賈斯瓦也在X發布印度外交部聲明。

