經費喬不攏又不爽更名 「華盛頓國家歌劇團」將撤離甘迺迪中心

常駐美國華府甘迺迪中心的「華盛頓國家歌劇團」9日宣布出走。圖為2025年12月29日1名工作人員途經外牆上已被冠上川普總統大名的甘迺迪中心。（路透）

美國「華盛頓國家歌劇團」（WNO）9日做出驚人宣布，表示將離開常駐的華府「甘迺迪中心」（Kennedy Center）；甘迺迪中心也證實，雙方合作關係已告終。據信長期以甘迺迪中心三大表演廳之一的歌劇院（Opera House）為據點的WNO此番出走，除了經費問題，也與該中心去年底更名有關。

已有70年歷史的WNO在聲明中說，該劇團將「尋求與甘迺迪中心和平地提前終止合作協議」，以及「重新以完全獨立之非營利實體進行營運」；甘迺迪中心在該聲明後聲稱，已終止與WNO的合作關係，並稱雙方分道揚鑣肇因於財務困境。此前曾有報導指出，隨著甘迺迪中心在川普總統回鍋白宮後起伏動盪，以該中心為表演據點的WNO的票房也直直落。

但1名熟悉內情的不具名消息人士告訴《華盛頓郵報》，WNO與甘迺迪中心拆夥，「絕對是WNO做的決定」，以及是在兩造取得共識下離開，「但這令人非常遺憾」；打從去年2月川普解雇該中心前主席魯班斯坦（David Rubenstein）並取之代之以來，WNO出走甘迺迪中心的隱憂便揮之不去；而促使WNO下定決心離開的最後關鍵，正是上月該中心董事會表決通過更名為「川普甘迺迪中心」。

WNO在聲明中說，決定出走肇因於甘迺迪中心此前提供的支持被砍或減少，以及該中心商業模式改變，即如今要求製作必須事先備妥完整經費，與該劇團的運作方式不符，因為劇團門票收入通常只夠支付30%到60%的成本，其餘部分來自撥款與捐款；規劃製作往往耗時數年，但撥款與捐款不可能在數年前就備妥。

WNO還說，為維持財務狀況穩健，該劇團計劃縮減春季演出，以及將轉往新的表演場地，確切地點將在未來數週內公布。

