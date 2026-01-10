為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普暗示動武奪取 格陵蘭5大政黨聲明「我們不想成為美國人」

    2026/01/10 16:01 編譯孫宇青／綜合報導
    川普對格陵蘭的野心，迫使該島5大政黨聯合聲明，強調格陵蘭人有權決定自己的未來。（路透）

    川普對格陵蘭的野心，迫使該島5大政黨聯合聲明，強調格陵蘭人有權決定自己的未來。（路透）

    美國總統川普對丹麥自治領土格陵蘭虎視眈眈，甚至暗示將動用武力奪取。對此，格陵蘭各政黨發表聲明強調，「我們不想成為美國人」。

    《法新社》10日報導，格陵蘭議會五個政黨的領袖在9日發布聯合聲明表示，「我們不想成為美國人，我們不想成為丹麥人，我們只想成為格陵蘭人。格陵蘭的未來必須由格陵蘭人自己決定」。

    在這份聲明發布前，川普才重申華府「無論格陵蘭人是否願意，都將採取行動」。

    丹麥和其他歐洲盟友對川普威脅控制格陵蘭表示震驚，美國在格陵蘭已經有軍事基地。

    川普表示，鑑於中國和俄羅斯在北極地區日益活躍的軍事活動，控制這個具有戰略意義的島嶼對美國國家安全至關重要，「我們絕不會讓中國或俄羅斯佔領格陵蘭島，如果我們不採取行動，他們就會這麼做。所以我們必須對格陵蘭島採取行動，要嘛採取友好的方式，要嘛採取更艱難的方式」。

    近年來，中俄兩國都增加在該地區的軍事活動，但兩國均未對這片廣闊的冰雪島嶼提出任何主權聲索。

    丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）日前警告，入侵格陵蘭島將終結「一切」，意指北大西洋公約組織（NATO）和二次世界大戰後建立的安全體系。

    然而，川普對丹麥的擔憂不以為然，「我得告訴你，我也是丹麥的支持者。而且你知道，他們對我一直很友好。但是，500年前他們曾有船隻在那裡停靠，並不意味著他們就擁有那片土地」。

