宇宙驚見「沒生出來」的星系！Cloud-9有氣體無恆星 專家：完美的失敗品

距離地球1400萬光年的「Cloud-9」被證實為罕見的無恆星天體。圖中紫紅色區塊為無線電波偵測到的氫氣雲，虛線圓圈處雖為核心區域，卻找不到任何恆星，被天文學家稱為「沒生出來的星系」。（圖取自NASA）

宇宙中充滿了各種發光的星系，但天文學家近期發現了一個令人費解的「幽靈」。據《紐約時報》報導，科學家確認發現了一個名為「Cloud-9」的奇特天體，它距離地球約1400萬光年，雖然擁有形成星系所需的氣體與暗物質，卻缺少了最關鍵的元素：恆星。天文學家形容，這就像是一個「原本應該成為星系，卻沒能成功」的失敗品。

充滿暗物質卻點不亮恆星

太空望遠鏡科學研究所（STScI）天文學家比頓（Rachael Beaton）在美國天文學會會議上表示：「我們在宇宙中從未發現過這樣的東西，它基本上就是一個『未竟的星系』（galaxy that wasn't）。」

Cloud-9是首個被確認的「再電離限制氫雲」（RELHIC）。這類天體被視為宇宙早期的活化石，雖然富含氫氣，卻未能點燃恆星形成的火花。研究團隊利用哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）進行觀測，發現Cloud-9被一團巨大的暗物質暈（halo）所包裹。數據顯示，其暗物質質量約為太陽的50億倍，而氫氣質量則約為太陽的100萬倍。

宇宙的活化石 助解暗物質之謎

儘管擁有如此龐大的質量，哈伯望遠鏡在Cloud-9的範圍內幾乎找不到任何恆星。領導分析的天文學家阿南德（Gagandeep Anand）指出，其他擁有類似氣體量的矮星系通常會有相當數量的恆星，但Cloud-9卻是一片死寂，「這裡顯然沒有大量的恆星，這不是一個微弱的矮星系。」

這項發現始於2023年，中國天文學家利用500公尺口徑球面無線電望遠鏡（FAST）率先捕捉到Cloud-9的訊號，隨後由美國綠堤望遠鏡與甚大天線陣列進一步觀測。耶魯大學天體物理學家納塔拉詹（Priyamvada Natarajan）認為，Cloud-9的發現令人振奮，是測試暗物質理論模型的關鍵一步。

阿南德則相信，Cloud-9絕非特例，「這只是我們發現的第一個，宇宙中一定還有其他類似的存在。」

