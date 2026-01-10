專家：台灣安全是國際公共財 川普委內瑞拉行動不構成台海「綠燈」

日本國際基督教大學政治與國際研究教授納吉（Stephen Nagy）發表評論，若中國對台動武，將是一場關乎政權正當性與國家存亡的「不可失敗賭局」，風險層級完全不同。圖為北京街頭大螢幕播放共軍「正義使命-2025」環台軍演。（路透）

美國總統川普在委內瑞拉發動突襲行動取得成功，引發國際社會討論，是否可能向中國釋放錯誤訊號，讓北京誤判可比照對台動武？對此，國際關係學者指出，台灣不是委內瑞拉，台灣的安全保障是攸關全球秩序的「國際公共財」。台灣問題對北京而言是「全有或全無」，一旦誤判，失去的將不只是台灣，而是放棄邁向世界級強國的道路。

日本國際基督教大學政治與國際研究教授納吉（Stephen Nagy），在日本網路雜誌「President online」發表評論指出，委內瑞拉政權早已被全球經濟孤立，美國的行動屬於可控的高風險操作；但台灣不同，若中國對台動武，將是一場關乎政權正當性與國家存亡的「不可失敗賭局」，風險層級完全不同。

納吉指出，台灣海峽是全球關鍵海運通道，若遭封鎖，全球近半貨櫃航運受阻，世界經濟將蒙受超過數兆美元損失。而台灣則掌握全球約6成半導體產能與近9成先進晶片，台灣的功能癱瘓，會讓所有先進國家的家電、汽車、醫療設備與防衛系統生產同時停擺，衝擊遠超委內瑞拉政局對石油市場帶來的影響。

值得注意的是，納吉強調，台灣的安全保障已不再只是單一地區問題，而是攸關全球秩序的「國際公共財」。台灣一旦失序，不僅影響印太安全，也將直接衝擊全球經濟、科技發展與民主陣營的戰略可信度。

納吉也直言，台灣本身仍處於危險程度的準備不足狀態。包括能源自給率、液化天然氣儲備和糧食自給率等都過低，他指出，這些脆弱性反映的是政治失誤。台灣領導人並未針對「全面封鎖」這一最壞情境設計因應方案。

納吉呼籲台灣的友人也必須承擔責任，日本、澳洲與歐洲國家，必須超越口頭支持，採取具體行動，包括資源儲備、救援物資的事前部署、能源基礎設施的強化，以及將台灣的安全保障視為「國際公共財」。

分析中也指出，中國內部政治結構同樣難以承受台海戰爭的後果。中國共產黨的統治正當性，建立在經濟成長、社會穩定與可預測治理之上，但當前中國已面臨房地產危機、青年高失業率與通縮壓力，任何長期戰爭都可能引爆系統性風險，動搖政權基礎。

納吉指出，中國的戰略文化深受「百年國恥」糾纏。中共的正統性，建立在「恢復中國偉大」之上。若在習近平將個人權威押注於「民族復興」的此刻，發動一場失敗或代價過高的「台灣冒險」，只會讓那段歷史幽靈再度復活。

在風險計算上，委內瑞拉與台灣根本不同。委內瑞拉的政權更替會帶來區域不穩，但不會威脅世界秩序；但台灣問題對北京而言是「全有或全無」，一旦誤判，失去的將不只是台灣，而是放棄邁向世界級強國的道路。

納吉認為，如果「百年國恥」教會了中國什麼，那就是國家復興，不可能建立在經濟崩潰與國際孤立之上。委內瑞拉不是台灣，北京若能越早理解這個事實，所有人就會愈安全。若把某一戰場上的戰術大膽，誤當成另一戰場上的戰略智慧，最終只會自取滅亡。

