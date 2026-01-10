為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍突襲委內瑞拉活捉總統 重創古巴情報系統

    2026/01/10 15:09 編譯孫宇青／綜合報導
    委內瑞拉（左）與古巴（右）國旗。（法新社）

    《法新社》10日引述專家指出，美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜羅的過程，對古巴備受尊崇的情報機構造成重大打擊，關鍵除了美方「出其不意」外，也因為古巴讓馬杜羅過度相信，美國不會真正行動。

    由於擔心遭到委內瑞拉內部異議人士的背叛，馬杜羅和其精神導師、前委內瑞拉總統查維茲（Hugo Chavez），向共產黨統治下的古巴僱用安保人員。然而，在美軍戰機猛烈轟炸委內瑞拉防空系統後，美國特種部隊乘坐直升機從一處軍事基地抓捕馬杜羅的過程中，古巴人顯然難以招架。

    美國官員表示，32名罹難的古巴人當中，有21人來自負責監管情報機構的古巴內政部，其餘11人來自古巴軍方。專家一致認為，美國這次經過數月精心策劃且完全保密的行動，之所以能完美執行，關鍵在於出其不意。

    美國智庫「安全自由社會中心」（Center for a Secure Free Society）的委內瑞拉前軍官阿羅查（Jose Gustavo Arocha）也指出，古巴誤判威脅，古巴情報部門「讓馬杜羅政權及其安全機構相信，美國永遠不會攻擊委內瑞拉領土」。

    現任華盛頓美國大學拉丁美洲研究員、前中央情報局（CIA）特務阿姆斯壯（Fulton Armstrong）也指出情報失誤。他說，其中最主要的失誤是未能預料到攻擊，也未能發現直升機進入委內瑞拉領空，「即使提前5到10分鐘發出警告，對衛兵和馬杜羅來說都至關重要」。

    然而，美軍擁有匿蹤無人機的重大優勢可即時監視馬杜羅的動向，美軍還擁有更先進的武器和作戰裝備。英國前駐古巴和委內瑞拉大使海爾（Paul Hare）認為，古巴情報部門低估美國在委內瑞拉的「內部合作」能力，也就是在馬杜羅陣營內部安插的線人。

    幾十年來，古巴秘密警察在蘇聯時期接受蘇聯國安局（KGB）訓練，享有所向披靡的美譽，除了挫敗約600起針對已故領袖費德爾．卡斯楚（Fidel Castro）的暗殺企圖外，古巴還以滲透外國情報機構和招募高階線人（尤其是美國人）的能力而聞名。

    最近曝光的案例是羅查（Victor Manuel Rocha）的案件，這位前美國外交官在古巴政府工作40餘年後，於2024年被判處15年監禁。

    然而，阿羅查指出，古巴「沒有充分理解川普政府的意圖」。他提到，川普政府去年12月公布的「國家安全戰略」明確闡述川普旨在確立美國在拉丁美洲主導地位的目標。

    自2000年代以來，華府一直譴責古巴在委內瑞拉安全機構中扮演的角色。卡拉卡斯和哈瓦那的慣常回應是，古巴向委內瑞拉提供醫生和人道工作者，以此換取委內瑞拉的石油供應。阿羅查認為，「多年來，同樣的做法屢試不爽」，這讓古巴人對川普藐視外交和國際法的意願視而不見，因此他們沒有預料到美軍的到來。

    阿羅查直言，「古巴情報部門在該地區的所有能力首次被封鎖，因為他們傳統的手段在這種新的決策模式下已失效」。

