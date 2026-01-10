賺翻了！超人漫畫原價3元 最新交易飆破4.7億元創紀錄

1938年只賣10美分的漫畫合集，裡頭有超人首次現身的畫面，如今透過私人交易以1500萬美元成交創紀錄。（美聯社）

賺大錢！全球知名的超級英雄「超人」，是在1938年的漫畫合集《Action Comics No. 1》首次現身，這本漫畫當年只賣10美分（約新台幣3元），沒想到9日傳出透過私人交易以1500萬美元（約新台幣4.74億元）成交，創下漫畫史上最高價紀錄。

據《美聯社》報導，這部漫畫本身相當傳奇，奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉1996年花了15萬美元（約新台幣474萬元）將其買下，但2000年於加州洛杉磯住處遭小偷竊走。2011年，南加州1名男子購買儲物倉後發現了漫畫，將其還給尼可拉斯凱吉。

影帝取回漫畫才過半年，就把它賣掉賺了220萬美元（約新台幣6953萬元），如今的私人交易是由紐約曼哈頓漫畫業者Metropolis Collectibles/Comic Connect牽線，購買者和賣家都要求匿名。

這筆買賣最終以1500萬美元成交，同樣是超人漫畫的《Superman No. 1》，去年11月才剛以912萬美元（約新台幣2.88億元）創下漫畫書最高價紀錄，沒想到僅僅過了2個月就被打破。

