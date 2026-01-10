美重估伊朗政權垮台可能 川普未挺巴勒維王室重返

隨8日示威者湧上首都德黑蘭及更多大城，政府建築起火等畫面瘋傳且秩序不見恢復跡象，美國情報圈重新評估伊朗神職政權垮台的可能性。但川普拒絕支持巴勒維王室重返。（法新社）

隨8日示威者湧上首都德黑蘭及更多大城，政府建築起火等畫面瘋傳且秩序不見恢復跡象，美國情報圈重新評估伊朗神職政權垮台的可能性。但川普拒絕支持巴勒維王室重返。

Axios新聞網指出，本週稍早美國情報單位還認為抗議規模與動能應不足以挑戰伊朗神職政權穩定性，不過隨近期情勢發展，相關評估已在重新檢討。

這波去年12月28日點燃的示威潮，起初是德黑蘭部分商販因貨幣大幅貶值所發起，兩週以來持續擴大並向各地蔓延，8日晚間的規模是目前為止最大一次。

這波伊朗示威潮主要源於當地經濟動盪。在美國總統川普重新推動加強制裁及去年6月與以色列為期12天的戰爭造成破壞後，經濟困境進一步惡化。

據多家媒體報導，部分群眾8日已高喊要求推翻政權口號。

伊朗官媒刻意淡化示威規模，與此同時伊朗全國的網路在8日幾乎全面中斷。

川普曾多次警告，如果伊朗當局殺害示威者，美國可能軍事介入。但他8日在播客節目「休伊特秀」（The Hugh Hewitt Show）受訪時態度相對克制；川普稱目前已知死亡的數十名示威者裡，部分是死於「人群管控出現問題」。

川普也拒絕表態支持1979年伊斯蘭革命時被推翻的巴勒維國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）重返伊朗。目前流亡海外的芮沙．巴勒維近期力搏政治舞台，呼籲伊朗民眾繼續上街。

川普說：「我認為應讓所有人都走到台前，再看看最後會是誰脫穎而出。」還說對他而言，公開支持巴勒維「未必恰當」。

伊朗在2022年發生一名女子因頭巾問題遭警方拘留後死亡，引發長達數月的全國示威，當時雖削弱神職政權，但並未導致垮台；華府一些鷹派人士期待這一次示威能實現伊朗政權更迭。

