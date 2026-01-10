高市考慮解散眾院舉行大選 日媒：盼穩住執政基礎

日媒指出，日相高市早苗開始研議解散眾議院，主因是把目前內閣的高支持率視為良機，認為必須提早爭取選民信任，穩住執政基礎，但目前自民黨支持率低迷，此舉也面臨不少風險。（美聯社）

日媒指出，日相高市早苗開始研議解散眾議院，主因是把目前內閣的高支持率視為良機，認為必須提早爭取選民信任，穩住執政基礎，但目前自民黨支持率低迷，此舉也面臨不少風險。

「讀賣新聞」披露，高市昨天開始研議，考慮在通常國會（例行國會）本月23日開議之初即解散眾議院，眾院選舉可能於2月舉行。

自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與執政聯盟夥伴日本維新會合計233席，剛好為465席過半門檻的233席；日本參議院的總席次為248席，自民黨與日本維新會目前合計119席，距離過半還差6席。

「讀賣新聞」今天報導，高市去年11月下旬就向自民黨內的幹部透露這個想法，以試探黨內態度。其中一名幹部樂觀看待此事，認為「議席將穩定增加」，但另一人則持謹慎態度，主張「高市本人雖受歡迎，但自民黨支持率並未上升，會被輿論批評」。由於當時沒有結論，所以高市暫時擱置這項計畫。

然而，高市始終不滿意目前的國政狀況，希望尋求突破。以執政聯盟目前在國會兩院的勢力，即使積極推動擴大財政等重點政策，但遇到反對黨強烈反彈時，也難以施行大膽改革。

另外，高市認為，若能取得眾院選舉勝利，有望進一步提升領導力，創造有利與中國長期對話的環境。高市去年11月發表「台灣有事」的相關言論後，日本與中國的關係急速降溫。

而且，高市也聽到「應該趁高支持率時爭取民意授權」的建議，因此更看重解散眾院的優點。自民黨去年11月秘密進行的眾院選舉情勢調查，預測自民黨可單獨拿下逾260席。年初的相關調查則更為樂觀，進一步促使高市考量解散眾院。

高市上月指示親信規劃今年上半年可能的解散時程，當時規劃最快可於2025年底臨時國會會期後段實施，但為了避免影響預算編列，轉而考慮在例行國會開議之初解散。

日本新一屆通常國會將持續審議新年度預算案至3月底。會期期間預算委員會幾乎天天舉行，成為在野黨表現的舞台，高市周邊人士因此擔憂「若爆發醜聞，支持率恐迅速下滑」。

而韓國總統李在明與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將在本月先後訪日，這些「利多」消息也可能有助醞釀解散眾院。

話雖如此，「讀賣新聞」也列出在上述時間解散院眾院的缺點，其中就包含選舉結果難以預料。

「讀賣新聞」2025年12月的全國民調顯示，內閣支持率高達73%，但自民黨支持率僅有30%，後者還不及前任日相石破茂執政時期自民黨在眾院選大敗時的水準。

而接下來可能的大選，也是公明黨去年退出執政聯盟後，自民黨面臨的首場眾院大選。自民黨也無法指望每個小選區1萬到2萬張的公明黨票。黨內依然有不少人擔心「內閣支持率未必能直接轉化為投票行為」。

而且，即使在眾院選舉過後於2月召集國會開議，眾參兩院審議預算案要在今年度內（3月底結束）通過2026年度預算案會相當困難，也必然會被在野黨質問此舉是否符合高市標榜首重經濟對策的方針。

此外，自民黨尚未落實與日本維新會之間的聯合執政協議，像是削減眾院總席次等政策。在1月下旬的新會期之初就解散眾院，也可能遭遇日本維新會反對。

