    國際

    美ICE擊斃女子案新影片曝光 恐加劇中央地方分歧

    2026/01/10 11:23 中央社
    美國移民暨海關執法局（ICE）探員擊斃37歲女子古德事件引發抗議潮，白宮今天在社群媒體上轉發一段由ICE探員手機拍攝的影片，很可能加劇聯邦和地方政府緊張關係。（美聯社）

    美國移民暨海關執法局（ICE）探員擊斃37歲女子古德事件引發抗議潮，白宮今天在社群媒體上轉發一段由ICE探員手機拍攝的影片，很可能加劇聯邦和地方政府緊張關係。（美聯社）

    美國移民暨海關執法局（ICE）探員擊斃37歲女子古德事件引發抗議潮，白宮今天在社群媒體上轉發一段由ICE探員手機拍攝的影片，很可能加劇聯邦和地方政府緊張關係。

    路透社報導，根據新聞網站Alpha News取得的影片，ICE探員羅斯（Jonathan Ross）下車走向古德（Renee Good）的本田休旅車，古德平靜地說：「沒關係，老兄，我沒有生你的氣。」羅斯接著繞到車尾拍車牌。

    古德的妻子貝卡（Becca Good）走過來對他說：「我們不會每天早上換車牌，只是讓你知道一下。你之後來找我們時，車牌號碼還是一樣。沒關係的，（都是）美國公民。」

    貝卡邊拿手機邊拍說：「你要朝我們衝過來嗎？我建議你去吃個午餐吧，大傢伙。」

    當時另一名ICE探員從古德駕駛座那一側朝車子靠近，命令她下車。影片中可見她先稍微倒車，接著換前進檔向右打方向盤，似乎準備駕車離開。

    車子開始前進時，已回到車子前左側的羅斯大喊一聲「喂」。隨後傳出槍響，車子在畫面中短暫消失，因為羅斯拿手機的手一陣晃動。影片接著顯示車子在街道上失控疾駛，同時可聽到有人罵「死婊子」。

    這段47秒影片很可能會讓明尼蘇達州和地方政府領導層與總統川普政府成員緊張關係再度升高。雙方對於這起於7日發生在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）住宅區的槍擊事件說法不一。

    副總統范斯（JD Vance）曾指控古德故意把車當作武器。他轉發這段影片，聲稱影片顯示這名ICE探員生命受到威脅。

    其他影片顯示，古德在開車前進時，將前輪轉離羅斯所在方向，而羅斯向後跳開的同時開了3槍。最後兩槍似乎是在車頭已開過羅斯腳邊後，對著駕駛座車窗射出。

    目前不清楚羅斯是否與車子有任何接觸，但影片顯示槍擊發生後，他仍站穩腳步並鎮定地走向車子。

    川普政府官員先前說這起槍擊事件屬於自衛，指控古德的行為屬於「國內恐怖主義」行為。明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）則稱這種說法是「垃圾」。

    古德有3個小孩，包括1個6歲兒子。美聯社報導，她在社群媒體帳號上自稱是「詩人、作家、為人妻子和母親」。

    明尼蘇達州有關當局今天表示，他們將自行展開刑事調查。部分州級執法官員昨天指稱聯邦調查局（FBI）拒絕與州級調查人員合作。

