再度放話要對格陵蘭出手 川普：不能讓中俄佔領

美國總統川普表示，若美國不出手，俄羅斯或中國就會佔領格陵蘭島。（歐新社）

美國總統川普9日在白宮會見石油與天然氣業者時再度放話要對格陵蘭島採取行動，因為如果美國不這樣做，俄羅斯或中國就會佔領格陵蘭，「我們不打算讓中俄成為鄰居。」

據《衛報》報導，川普透露，美國將會在格陵蘭做些什麼，不論他們喜歡與否，「要麼採取比較輕鬆的方式，或者採取比較困難的方式」，並強調若美國絕不允許俄羅斯或中國取得格陵蘭。

此前，川普就因為試圖控制格陵蘭而和北約盟友陷入緊張關係，丹麥、格陵蘭都表態反對川普的做法，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）更警告，假如美國對格陵蘭發動攻擊，將意味著北約的終結。

不過，川普9日對此回應，直指如果不是自己提供支持，那麼北約早就不存在了。據了解，川普早在2019年首次任期期間就提出收購格陵蘭的想法，不過受到丹麥與格陵蘭的反對因而失敗，最近他又再度拋出格陵蘭議題。

民調資料顯示，只有7％的美國人支持軍事入侵格陵蘭，而且有85％格陵蘭人拒絕讓當地成為美國領土。

