菲律賓宿霧垃圾掩埋場大規模坍塌！已知2死、10多傷 36人下落不明

菲律賓中部宿霧市一處垃圾掩埋場8日下午發生大規模坍塌意外。（路透）

菲律賓中部宿霧市一處垃圾掩埋場8日下午發生大規模坍塌意外，堆積如山的垃圾、土石與廢棄物瞬間滑落，掩埋或困住低矮建物內的工人，迄今已知2人死亡、10餘人受傷，另有36名人失蹤，搜救行動持續中。

據《美聯社》報導，官方與警方表示，宿霧市比納利村（Binaliw）一處垃圾掩埋場坍塌後，救難人員徹夜搶救，已救出13人，仍持續搜索30多名受困者。官員指出，死者與失蹤者皆為該垃圾掩埋場及廢棄物處理設施的工人。

區域警察局長馬拉南（Roderick Maranan）指出，其中1名女性垃圾場員工送醫途中不治，其餘傷者獲救送醫治療。宿霧市長阿奇瓦爾（Nestor Archival）發布聲明提及，9日下午尋獲一具遺體，為25歲工程師、生前任職於該設施。

馬拉南補充，遭垃圾牆掩埋的建築物之一是工人分揀可回收廢棄物與垃圾的倉庫。據悉，此類垃圾掩埋場與露天垃圾場長期以來在菲律賓眾多城鎮引發安全與健康隱患，尤其鄰近貧困社區的區域，居民常在垃圾堆中覓食。

31歲的垃圾場行政人員安提瓜（Jaylord Antigua）說，當時天氣良好、毫無預警，垃圾山迅速崩塌瞬間摧毀其辦公區域，他在瓦礫中爬行脫困，臉部、手臂多處挫傷，安提瓜直言「我看見一盞燈光便急忙朝著光源爬去......我以為自己要沒命了，這算是我的第2次生命」。

有關當局發布的照片可見，救援人員操作土方機械在垃圾雪崩摧毀的建築中搜尋，扭曲的鐵皮屋頂與鋼筋梁架清晰可見。受困民眾家屬們在搜救行動中焦灼等候，現場有一名女子當場痛哭，懇求救援人員加快搜索速度。

阿奇瓦爾與民防辦公室表示，這座擁有110名員工的設施將持續進行無限期搜救行動。阿奇瓦爾於臉書發文指出，「所有緊急團隊正嚴格遵循安全規範，全力投入搜尋與救援行動，以尋獲其餘失蹤者。市政府向公眾及受災家庭保證，在持續進行的行動中，將採取一切必要措施確保安全、透明、問責及提供同情援助」。

菲律賓中部宿霧市一處垃圾掩埋場8日下午發生大規模坍塌意外。（美聯社）

救援人員進行搜救。（圖擷取自「Nestor Archival」臉書粉專）

阿奇瓦爾與民防辦公室表示，將持續進行無限期搜救行動。（美聯社）

