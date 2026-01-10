將對格陵蘭採取行動！ 川普：不能讓俄羅斯或中國佔領

美國總統川普揚言將對格陵蘭採取行動，還說如果不這麼做，俄羅斯或中國就會佔領格陵蘭。（路透）

美國總統川普今天揚言將對格陵蘭採取行動，「不管他們願不願意」，還說如果不這麼做，俄羅斯或中國就會佔領格陵蘭，美國不會讓中、俄成為其鄰居。他並指出，中國和俄羅斯的軍艦出現在格陵蘭周邊。

美國上週發動軍事行動拘捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），引發丹麥擔憂作為丹麥自治領地的格陵蘭可能會面臨類似處境。川普先前多次表達希望接管格陵蘭，近期受訪時再度重申立場。

白宮7日表示，若美國取得格陵蘭控制權，在北極地區就有更大的掌控力，確保中、俄無法持續在該地區進行侵擾行為；為此，川普政府正在討論各種選項，包括潛在的購買方案，也不排除動用軍隊。

川普今天下午在白宮被媒體問及此事時表示，他現在還不會談論要給格陵蘭多少錢的問題，但強調，「目前我們一定會對格陵蘭採取行動，不管他們願不願意」。

他還說：「如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，而我們不會讓俄羅斯或中國成為鄰居。」

川普表示，他願意談成協議，用比較簡單或友善的方式達成目的，但若不能用簡單的方式來做，「我們就會用強硬的方式」。他也不忘說，自己很喜歡丹麥。

他指出，目前格陵蘭周邊有俄羅斯、中國的軍艦，還有俄羅斯潛艦。「我們不會讓俄羅斯或中國佔領格陵蘭，而如果我們不採取行動，這正是他們要做的事」。

外媒報導，格陵蘭位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上，華府已在當地設有軍事基地。隨著極地冰層融化，新航道得以開闢，蘊藏尚未開採稀土資源的格陵蘭可能發揮重要作用。

對於美國「擁有」格陵蘭的重要性，川普表示，「當我們擁有它時，我們就會保衛它」。他還說，自己喜歡中國也喜歡俄羅斯，和中、俄領導人都處得很好，但不希望這兩國在格陵蘭成為美國的鄰居。

美媒日前報導，根據美國國土安全部2025年11月公布的報告，2025年在阿拉斯加附近北極水域活動的中國軍用和科學研究船隻數量創下前所未有記錄。另外，中俄軍事合作在北極及其周邊空域持續加深，這種合作不僅增強中國打擊北美的能力，還增加了聯合攻擊的可能性。

針對川普對格陵蘭的意圖，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）已表示，人們應認真對待川普言論，並重申格陵蘭不想成為美國的一部分。歐洲國家領袖也發布聯合聲明，齊聲支持丹麥立場。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）計劃下週針對格陵蘭事宜與丹麥舉行會談。

