格陵蘭議員憂美威脅升高　籲北歐展現團結

格陵蘭籍丹麥國會議員切姆尼茨．拉森（Aaja Chemnitz Larsen）參加丹麥國會外交政策委員會危機會議後接受芬蘭媒體專訪，直言美國總統川普對該地的強硬態度「極不尊重」，且情勢「非常嚴峻」，她呼籲北歐國家展現團結。

切姆尼茨近日在保安室與丹麥外交部長、國防部長及國防軍總司令閉門商討後，接受芬蘭「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）專訪。她表示無法透露會議內容，但強調川普一再提及併吞這座島嶼，加上美國安全戰略明確表明「意圖主宰西半球」，讓局面明顯惡化。

針對川普任命當地特使並揚言以軍事或經濟手段納為領土，切姆尼茨直言美方背離事實、貶低當地人民的自決權。她重申「格陵蘭主權絕不對外出售」。

切姆尼茨在專訪中說，她相信未來將出現更多企圖說服當地民眾加入美國的行動。她指稱，美方透過資助當地社群媒體意見領袖與政客為其宣傳。「赫爾辛基日報」強調目前無法獨立證實這些指控，但去年5月與8月，丹麥外交部確實曾兩度召見美國外交官，就類似問題表達關切。

切姆尼茨引用一年前民調指出，85%當地民意反對加入美國。她評估這項趨勢目前並未動搖，甚至部分原本親美民眾在目睹川普近期強硬且不尊重的言論後，對美國態度反而轉向。她表示，川普的態度以及拒絕放棄併吞的主張，讓多數當地人民感到震驚。

美方行為也促使格陵蘭另覓合作夥伴。她說，原本希望加強與阿拉斯加及加拿大努納福特地區（Nunavut）的合作，但美方18個月來的言行舉止徹底改變，如今轉向歐洲與北歐國家尋求支持。

切姆尼茨強調，這場爭端不僅關乎格陵蘭，更是對歐洲國家能否並肩而立的考驗。她直言：「現在針對的是這座島，下一個是誰？這不只是格陵蘭的戰鬥，而是為了歐洲與當前國際秩序的戰鬥。」

當被問及接下來可預期美國有何行動，切姆尼茨平靜回應：「有時浪會更高，有時會更低。」（編輯：徐睿承）1150110

