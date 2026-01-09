為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美印貿易協議簽不成原因曝!盧特尼克：莫迪沒依安排致電川普

    2026/01/09 23:44 編譯魏國金／台北報導
    川普至今仍對印度課徵50%關稅。（路透）

    彭博報導，美國商務部長盧特尼克9日指出，去年印度未能與美國簽署貿易協議的原因，是因為印度總理莫迪沒有打電話給美國總統川普。

    盧特尼克在Podcast節目中表示，去年美國給予印度「3次週五」，來與華府達成貿易協議，但前提是莫迪必須打電話給川普才能敲定協議。

    他表示，之前預期與印度的協議，會比與越南或印尼更早達成，越南與印尼最終在2025年的年中與美國簽署協議。他說，但這項努力受阻，因為新德里對於莫迪與川普之間的通話安排感到「不舒服」。

    盧特尼克在9日播出的「All-In」Podcast節目中說，「所以我說：你們必須讓莫迪（打電話），一切都安排好了。你們必須讓莫迪打電話給總統，但他們對於這麼做感到不舒服」。

    印度9日晚間駁斥說，相關言論並不準確。印度外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal）表示，「報導中對這些討論的描述並不準確」。他補充，印度與美國「曾多次」接近達成貿易協議，莫迪去年與川普通話8次。

    印度是目前尚未與華府達成貿易協議的主要經濟體之一。去年8月，川普對印度出口課徵50%關稅，為亞洲最高稅率，部分原因是莫斯科入侵烏克蘭後，印度持續採購俄羅斯原油。

    相關關稅使這兩個長期夥伴關係惡化，儘管進行數回合的貿易談判，這些關稅仍然生效。自去年9月以來，川普與莫迪4次通話，以修補關係，但對於貿易協議的達成仍無時間表。

