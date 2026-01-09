日男東京街頭打死人 警以明治時期「反決鬥法」逮捕

1名男子在東京歌舞伎町與人因故起口角後，進行「決鬥」導致對方死亡，警方引用明治時期的反決鬥法，逮捕參與決鬥者。（歐新社檔案照）

日本東京警方9日表示，1名男子與人因故起口角後同意進行「決鬥」，導致對方死亡，警方引用明治時期的反決鬥法，逮捕參與決鬥者。

《法新社》9日報導，此事去年9月發生在東京歌舞伎町，東京警方發言人9日表示，26歲無業男子涉嫌「與另一人共謀」進行決鬥，導致30歲對手受傷、並於10月12日因頭部重創導致的多重器官衰竭，宣告不治。日本媒體報導，該名男子與死者先發生口角，原因不明，之後2人同意進行「決鬥」。

請繼續往下閱讀...

此案由東京警方組織犯罪防治科負責調查和宣布，不清楚打鬥中是否使用任何武器。警方表示，已於7日逮捕該名26歲男子，嫌犯對被害人施加如重摔在地的暴力行為。

警方援引的1889年反決鬥法規定，「參與決鬥者可判處最低2年、最高5年監禁」。此案嫌犯被指控的其他罪嫌，包括過失致死罪，依日本刑法可能至少判處3年有期徒刑。日本罕見引用反決鬥法的案例，不過根據《朝日新聞》報導，去年10月群馬縣警方也曾就一起高中生和男子打鬥案例，以涉嫌「決鬥」為由逮捕2名當事者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法