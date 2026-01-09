為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日男東京街頭打死人 警以明治時期「反決鬥法」逮捕

    2026/01/09 22:26 編譯管淑平／綜合報導
    1名男子在東京歌舞伎町與人因故起口角後，進行「決鬥」導致對方死亡，警方引用明治時期的反決鬥法，逮捕參與決鬥者。（歐新社檔案照）

    1名男子在東京歌舞伎町與人因故起口角後，進行「決鬥」導致對方死亡，警方引用明治時期的反決鬥法，逮捕參與決鬥者。（歐新社檔案照）

    日本東京警方9日表示，1名男子與人因故起口角後同意進行「決鬥」，導致對方死亡，警方引用明治時期的反決鬥法，逮捕參與決鬥者。

    《法新社》9日報導，此事去年9月發生在東京歌舞伎町，東京警方發言人9日表示，26歲無業男子涉嫌「與另一人共謀」進行決鬥，導致30歲對手受傷、並於10月12日因頭部重創導致的多重器官衰竭，宣告不治。日本媒體報導，該名男子與死者先發生口角，原因不明，之後2人同意進行「決鬥」。

    此案由東京警方組織犯罪防治科負責調查和宣布，不清楚打鬥中是否使用任何武器。警方表示，已於7日逮捕該名26歲男子，嫌犯對被害人施加如重摔在地的暴力行為。

    警方援引的1889年反決鬥法規定，「參與決鬥者可判處最低2年、最高5年監禁」。此案嫌犯被指控的其他罪嫌，包括過失致死罪，依日本刑法可能至少判處3年有期徒刑。日本罕見引用反決鬥法的案例，不過根據《朝日新聞》報導，去年10月群馬縣警方也曾就一起高中生和男子打鬥案例，以涉嫌「決鬥」為由逮捕2名當事者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播