委臨時政府釋放大量政治犯 人權團體樂見其成

美國總統川普9日語出驚人表示，原定計畫繼3日「絕對決心行動」後，再對委內瑞拉發動「第二波攻擊」，但在委內瑞拉國會議長羅德里格斯8日宣布，有「大量」囚犯重獲自由後，判斷委國臨時政府傳達出「尋求和平」訊號而取消攻擊。

據委內瑞拉人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）說法，獲釋者包括反對派陣營領袖皮列里，以及2024總統候選人馬奎茲；除了該國政治犯，擁有西班牙國籍的委內瑞拉知名人權活動家米格爾在內5名西班牙人也獲釋。

「美聯社」指出，加拉加斯向來會在局勢緊張之際，出於政治理由釋放囚犯，藉此展現開放對話立場。據論壇統計，截至去年12月29日，以政治理由遭到關押的囚犯有863人。論壇主席羅梅洛審慎但樂見新政府舉措，「釋放囚犯確實是修補委內瑞拉壓迫體制的開端」。

反對派領袖馬查多表示，臨時總統羅德里格斯政府此舉是一種道德補償作為，雖然對獲釋者而言，關押期間的歲月一去不復返，但也安慰家屬「不義總有告終的一天，真理雖傷痕累累，但終會戰勝。」

