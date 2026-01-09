為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    委臨時政府釋放大量政治犯 人權團體樂見其成

    2026/01/09 21:59 編譯林家宇／綜合報導
    委內瑞拉臨時政府8日宣布釋放大量政治犯，親屬在外急切等待。（歐新社）

    委內瑞拉臨時政府8日宣布釋放大量政治犯，親屬在外急切等待。（歐新社）

    美國總統川普9日語出驚人表示，原定計畫繼3日「絕對決心行動」後，再對委內瑞拉發動「第二波攻擊」，但在委內瑞拉國會議長羅德里格斯8日宣布，有「大量」囚犯重獲自由後，判斷委國臨時政府傳達出「尋求和平」訊號而取消攻擊。

    據委內瑞拉人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）說法，獲釋者包括反對派陣營領袖皮列里，以及2024總統候選人馬奎茲；除了該國政治犯，擁有西班牙國籍的委內瑞拉知名人權活動家米格爾在內5名西班牙人也獲釋。

    「美聯社」指出，加拉加斯向來會在局勢緊張之際，出於政治理由釋放囚犯，藉此展現開放對話立場。據論壇統計，截至去年12月29日，以政治理由遭到關押的囚犯有863人。論壇主席羅梅洛審慎但樂見新政府舉措，「釋放囚犯確實是修補委內瑞拉壓迫體制的開端」。

    反對派領袖馬查多表示，臨時總統羅德里格斯政府此舉是一種道德補償作為，雖然對獲釋者而言，關押期間的歲月一去不復返，但也安慰家屬「不義總有告終的一天，真理雖傷痕累累，但終會戰勝。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播