李在明下週訪日本 韓學者：韓國不做中日調解人

南韓總統李在明預計1月13日訪問日本，將與日本首相高市早苗會面。（美聯）

韓國總統李在明甫結束訪中行程，將於13日訪問日本。韓國知中學者李鐘赫分析，李在明的相關表述顯示韓方沒有必要將自己定位為積極的調解者；而且中日關係越是緊張，雙方越有動力爭取韓國的合作與支持，韓方可以擴大自身的政策選項。

韓國成均館大學中國研究院院長李鐘赫9日接受中央社記者採訪，談李在明4日至7日首次訪問中國的成果，以及對後續韓中日、韓美關係的影響。

李鐘赫說，李在明本次訪中最大的成果在於把韓中關係重新拉回到「恢復與改善」的軌道上，並就經濟合作、文化交流、黃海（韓國稱西海）結構物問題、朝鮮半島問題等主要議題，形成了兩國領導人保持定期溝通的共識，這本身具有很強的象徵意義。

他說，這次韓中元首會談的特點之一，是雙方有意避免將敏感、刺激性的議題置於檯面上。基於這一考量，雙方並未公開使用「朝鮮半島無核化」的表述，而是確認了「半島和平與穩定符合韓中兩國的共同利益」，並在此基礎上重申中國將發揮「建設性作用」，同時同意探索推進和平的「創造性方案」。

當前中日關係緊張，外界關注韓國扮演的角色，也有聲音認為韓國能藉此機會擴大在中國的商業利益。

韓國總統府今天宣布，李在明將應日相高市早苗邀請，於13、14日對高市早苗的故鄉奈良進行訪問。

李鐘赫說，李在明先訪問中國，隨後訪問日本，可以推測是因為韓方想表達更重視中國，以及想和中方確認他們對日本的想法。

他指出，李在明的相關表述顯示，在中日關係出現摩擦與緊張的背景下，韓國並沒有必要主動將自己定位為積極的調解者。無論是明確站在某一方，還是在形式上與時與雙方保持距離，最終都可能引發中日雙方的疑慮與不信任。

李鐘赫認為，與其試圖管理中日之間的矛盾，韓國更可能採取一種務實做法：在符合自身國家利益的範圍內，能合作的就合作，不適合合作的議題則清晰劃線。

他說，事實上，中日關係越是緊張，雙方反而越有動力爭取韓國的合作與支持。在這種結構下，韓國可以擴大自身的政策選項，並在一定程度上獲取實際利益。

至於韓美關係，李鐘赫認為也不會受到影響。今年4月美國總統川普就要到中國和中國國家主席習近平會面，李在明的策略就是在美中元首會面之前先訪問中國，「所以川普不能反對」；川普目前不僅忙於應對和管控西半球事務，而且一次的出訪也不會對美韓關係有很大影響。

他指出，韓國預計將在外交、安全與經濟領域同步推進自主性的提升。這既包括涉及戰時作戰指揮權等問題的軍事自主性，也包括透過降低對特定國家的過度經濟依賴來強化經濟安全，同時進一步拓展外交政策的選擇空間。

李在明訪中究竟能對韓中關係實質改善起多大作用？李鐘赫指出，儘管雙方就擴大工作層磋商機制、實現元首年度會晤達成了原則性共識，但要真正促使中方落實韓方所期待的具體事項，仍面臨相當大的現實限制。這些限制具有結構性特徵，而非短期問題。

他舉例，像影視、音樂與遊戲等文化產業合作，短期內仍然難以全面展開。這些領域在中國政府看來，與社會治理直接相關，具有重要的政治和經濟意義，因此只能在有限範圍內、以漸進方式推進。

李鐘赫還提到，此次李在明訪中，韓國國內媒體和輿論整體評價較為積極。這次訪問在一定程度上回應並滿足了「並不喜歡中國、但清楚認識到中國重要性」的韓國主流民意。

