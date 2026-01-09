為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    捷克全境暴雪致多起事故 公路阻塞、航班延誤

    2026/01/09 21:13 中央社
    強烈降雪侵襲捷克，多個城市鐵公路交通受阻，航班也遭到延誤甚至取消。（美聯社）

    捷克今天清晨遭強烈降雪侵襲，幾乎全境受影響，多個城市交通明顯受阻，包含汽車、公車與電車行駛受限，以及航班延誤甚至取消。

    捷克新聞通訊社（ČTK）報導，警方表示，在首都布拉格與捷克西部、北部與中部地區，已處理數十起因天候惡劣引發的交通事故。道路養護單位出動所有設備投入清雪與維護作業，但仍因多輛卡車受困及部分駕駛未遵守交通規定，增加救援與清理難度。

    在布拉格市區，強降雪於上午時段嚴重影響汽車、公車與電車行駛，多條主要幹道因卡車受困而阻塞，布拉格外環高速公路路段也實施交通管制。

    自早上6時起，緊急救援部門已在布拉格全市處理近30起交通事故。警方指出，清晨以來事故數量明顯攀升，但多數僅涉及車輛損毀，未造成重大人員傷亡。警方呼籲駕駛人出門前審慎評估路況，非必要行程應延後。

    航空運輸也受波及。根據捷克新聞通訊社引述，布拉格哈維爾機場發言人海特曼科娃（Denisa Hejtmánková）表示，機場因降雪於上午限制每小時降落航班數量，部分航班延誤約30至60分鐘，另已取消飛往阿姆斯特丹與倫敦的兩個航班。

    此外，嚴寒天氣也使能源系統承受壓力。捷克新聞通訊社引述，國家輸電營運商ČEPS指出，捷克電網於8日承受近5年來最大負載，即時用電量超過1萬2000兆瓦（MW），逼近2021年2月的歷史高點。目前電力供應主要來自燃煤、燃氣與核能電廠，太陽能也略有貢獻。

    捷克東部赫拉德茨-克拉洛韋州（Královéhradecký kraj）已連續5天出現零下20度以下低溫，其中奧爾利采扎霍日（Orlické Záhoří）最低氣溫降至零下27.3度，為本季以來最低紀錄。氣象單位預測，週末強霜天氣將再度影響捷克多數地區。

