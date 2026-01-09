日本3連休恐遇強降雪 官方警示留意交通影響

日本氣象廳警告，北海道至九州地區從10日開始恐迎來強降雪與強風。（圖擷自日本氣象廳）

日本明天起3連休，氣象廳警告，北海道至九州地區恐迎來強降雪與強風。受猛烈風雪影響，天候可能急遽惡化，部分地區恐短時間內累積超厚積雪，衝擊交通。民眾如在這段時間赴日旅遊，需提高警覺，隨時留意氣象預報及交通資訊。

NHK報導，日本氣象廳指出，低氣壓10日將迅速發展並朝日本海北部移動，日本海一側的地區將出現暴風雪等惡劣天氣。北陸、中國地方最大風速預估達每秒23公尺，新潟縣、九州北部及山口縣約每秒20公尺，瞬間最大風速恐達30至35公尺，部分海域將出現巨浪。

11日至12日冬季型氣壓進一步增強，極強寒流進入日本上空，許多地區將出現大雪，部分地區可能因強風形成猛烈暴風雪，能見度急速下降。

降雪量方面，10日傍晚至11日傍晚的24小時內，東北地區的日本海側山區恐達100公分，北陸及中國地方約50公分；11日傍晚至12日傍晚的24小時內，東北地區的日本海側可能再降100公分，新潟縣約70公分。

氣象廳指出，日本海側平地可能出現大雪，太平洋側部分地區也可能出現積雪。

氣象廳呼籲，須警戒大雪、暴風雪對交通的影響，同時注意強風、大浪，以及可能發生的雪崩與積雪導致停電等情況。

交通方面，JR各公司表示，新幹線10日原則上正常運行，但秋田新幹線11日至12日可能出現誤點或停駛。航空方面，截至今天傍晚尚未出現明天航班取消情況，但不排除之後因天候惡化出現延誤或停飛。高速公路方面也警告，11日以後，北海道及本州的日本海側可能實施交通管制。

氣象廳提醒，這次寒流強度極高且範圍廣，平時少雪的近畿、四國、九州等地也可能出現積雪。

專家指出，由於天氣可能因為猛烈暴風雪而急速惡化，在預計會出現暴風雪的地區，應該避免不必要的外出，以防汽車拋錨。如果不得不外出，應該提前加滿油，並準備防寒衣物、睡袋，以及行動電源。

日本政府已於今天下午在首相官邸危機管理中心設立聯絡室，加強對大雪的情報蒐集與警戒。防災大臣赤間二郎呼籲民眾，在3連休期間密切關注最新氣象與交通資訊，如預測將出現大雪或暴風雪，「請避免不必要、不緊急的外出，以確保安全。」

