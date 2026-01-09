核武基地旁華裔購買高球場 美國安專家警告：中共預先部署

路易斯安那州2座高爾夫球場鄰近美軍巴克斯得空軍基地（見圖），由1名被指為中國情報人員的美籍華裔商人擁有。（法新社檔案照）

路易斯安那州2座高爾夫球場土地所有權近日引發國安疑慮，根據美國《每日傳訊》（The Daily Caller）調查報導，該球場鄰近美軍巴克斯得空軍基地（Barksdale Air Force Base），由1名被指為中國情報人員的美籍華裔商人擁有，美國國安專家認為，這並非巧合，而是中共一套刻意採取的「預先部署」戰略。

這2座高爾夫球場擁有者身分的消息，最早於5日由美國《每日傳訊》（The Daily Caller）披露；這2座球場分別位於該基地兩側，2013年起由華裔美國商人嵇躍勤（Eugene Ji）持有。報導根據中國政府資訊和當地新聞，指他曾在中國政府單位擔任多個職位、包括統戰部，宣稱買下球場是為了「提供中國和美國商界人士建立人脈的機會」。擔任球場總經理的嵇躍勤女兒回應表示，每日傳訊詢問之事與球場無關，他們只專注球場的營運和服務會員。

巴克斯得空軍基地負責美國核武任務相關環節運作，管理美國洲際飛彈、戰略轟炸機的美國空軍全球打擊司令部即設於此，基地駐紮B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機。

《福斯新聞》8日引述美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）委員霍吉斯（Josh Hodges）說法，此案凸顯聯邦政府長期以來一直未能處理的漏洞，「這份調查報導是另一個警鐘」。他說，「中共透過買下鄰近土地滲透影響力，利用美國最敏感軍事設施周邊的盲點，同時也滲透關鍵基礎設施，如電網」。

霍吉斯指出，該委員會去年11月的報告已經明確指出這類風險，他認為，美國早該加速大幅改革反情報工作，採取措施處理「這種在我們邊境內的弱點」。

美國非營利倡議組織「國家裝甲」（State Armor）創辦人兼執行長盧奇（Michael Lucci）認為，中國情報人員買下鄰近巴克斯得空軍基地的大片土地，證明中國的土地收購具有戰略性和惡意，「這並非巧合，而是反映出一套中共刻意進行的戰略，在美國最敏感軍事和關鍵基礎設施附近事先部署，平時用於情蒐，在未來發生衝突時可用於破壞行動」。

盧奇警告，此案顯示需加強努力確保敏感軍事設施不被滲透，若不採取果決行動，將使美國身處在未來與中國對抗中毫無防備的風險，他呼籲「不僅要禁止中共擁有軍事和關鍵基礎設施附近資產，還要清除明目張膽危及國安的威脅」。

