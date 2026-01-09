川普自嘲也許該打「瘦瘦針」但迄今沒試過

2025年11月6日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室宣布與大藥廠就減肥藥降價達成協議時，曾問商務部長盧特尼克（後排右一）是否用過這些藥。（美聯社）

紐約時報報導，美國總統川普經常公開碎念友人與幕僚使用「減肥藥」，但卻從未回應他自己是否用過。7日，川普在白宮接受紐時專訪時終於打破沉默，證實他從未用過Wegovy與Ozempic之類的GLP-1類的減肥藥，但「也許我該用」。

「沒有，我沒用過，」川普在被詢及是否用過熱門減肥藥時，如此直截了當地答覆。「也許我該用」。

川普在首度執政時的2020年體重為244磅（約111公斤），儘管他身高達6呎3吋（約190公分），此等體重數字仍屬於肥胖；2025年4月最近一次總統體檢顯示，川普的體重雖降至224磅（約102公斤），但身體質量指數（BMI）數值超過27，仍落在肥胖範圍。

川普政府去年11月宣布，已與大藥廠達成協議，若干熱門減肥藥的價格將大幅下降。儘管用藥情況實屬個人隱私，但川普當時在白宮橢圓形辦公室大讚該協議，竟詢問身邊若干「重量級」幕僚是否用過這些藥，包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國聯邦醫療服務中心（CMS）負責人奧茲（Mehmet Oz），以及華裔的白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung），都被點名。

盧特尼克當場表示沒吃過，奧茲則是由川普代答說沒吃；至於張振熙當時似乎並不在場，因為川普不斷問張振熙人在哪，然後又自行幫張振熙回答說，「他有在用（這些減肥藥）」。

張振熙並未回覆記者的置評要求。

美國白宮通訊主任張振熙並未證實是否如川普總統所言正在使用熱門減肥藥。圖為2025年11月2日張振熙抵達白宮。（路透）

