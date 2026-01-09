為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    批伊朗示威者暴徒！哈米尼喊絕不退讓 嗆川普管好自己國家

    2026/01/09 20:11 中央社
    面對反政府示威燎原，伊朗最高領袖哈米尼強硬回應，「絕不會退讓」。（法新社檔案照）

    伊朗最高領袖哈米尼今天在國營電視台轉播的演說中堅稱，縱然遭到他所謂「暴徒」和「破壞分子」抗議，這個伊斯蘭共和國「絕不會退讓」。

    法新社報導，這是這波示威浪潮自從3日升級以來，哈米尼（Ali Khamenei）首次就此公開談話。他說，美國總統川普雙手「沾滿超過1000名伊朗人的鮮血」。這話顯然意指美國支持並且參與以色列去年6月對伊朗發動的戰爭。

    他預言這位「傲慢的」美國領導人將會如同1979年革命前統治伊朗的王朝般遭到「推翻」。

    哈米尼向支持者發表談話時說：「昨晚在德黑蘭，一群暴徒為取悅美國總統而破壞一棟屬於國家、屬於人民自己的建築。」台下的男、女支持者此時齊聲高喊「美國去死」口號。

    他表示：「每一個人都知道，數以十萬計英勇烈士的鮮血換來這個伊斯蘭共和國的政權，不會對破壞分子有所退讓。」

    川普昨天深夜表示，「推翻那個政權的熱情令人難以置信」，並警告稱，如果伊朗當局殺害抗議群眾，「我們將會對他們非常嚴厲打擊，我們已經準備好這麼做」。

    美聯社報導，86歲的哈米尼在這項簡短談話中暗示，當局將對示威者祭出嚴厲打擊手段。

    路透社報導，哈米尼還對川普喊話說，「管好你自己的國家」。

