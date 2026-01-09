為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    為踏入政壇鋪路？川普19歲么兒進行「口音改變訓練」引猜測

    2026/01/09 23:12 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普（Donald Trump）的么兒巴倫（Barron Trump）。（美聯社）

    據傳，美國總統川普（Donald Trump）的19歲么兒巴倫（Barron Trump），正在接受課程訓練，以改變他的斯洛維尼亞口音，並希望說話能聽起來更像美國的同齡人，來提升說話時的自信。

    英媒《每日郵報》今（9日）報導，川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）就出生於斯洛維尼亞，由於她對小兒子極為保護，因此在川普的第1個總統任期內，巴倫大多都被刻意避免出現在公眾視野中。上個（12）月，梅蘭妮亞就曾對1名「MAGA」網紅大為惱火，只因為該網紅在熱門的播客節目中，分享了與巴倫的私人對話內容。

    據報導，梅蘭妮亞也曾威脅那些在耶誕節期間，於海湖莊園拍攝巴倫照片的網紅們，並表示要把他們驅逐出俱樂部。而巴倫4歲時的某段影片在網路上瘋傳，當時他說的英語就帶有濃厚的斯洛維尼亞口音。據悉，巴倫主要由梅蘭妮亞及其父母撫養長大，才因此自然養成了與外祖父母相似的口音。

    另外，上週在海湖莊園舉行的跨年派對上，巴倫遭目擊靜靜地站在父母之間，與在現場跳舞、氣氛熱絡的政府高層相比，顯得相當低調。目前，巴倫在紐約大學度過大一的學年後，已搬回白宮的行政官邸居住，並將持續在該校的華盛頓校區上課。

    巴倫努力改變說話方式，可能與未來參與政治活動有關，因為部分共和黨人支持他能夠投入政治事業，且巴倫也被認為在幫助川普爭取年輕男性選票上，扮演了一定的角色，他亦曾建議川普透過現代媒體的形式，包括播客節目等，來和年輕族群互動。

