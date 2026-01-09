為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不認為川普會出兵格陵蘭 義總理梅洛尼：不符合美國利益

    2026/01/09 19:58 即時新聞／綜合報導
    義大利總理梅洛尼說，她不認為美國會以軍事手段強行接管格陵蘭島。（彭博）

    義大利總理梅洛尼說，她不認為美國會以軍事手段強行接管格陵蘭島。（彭博）

    義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今（9日）說，她不認為美國會使用軍事手段強行接管丹麥屬地格陵蘭，因為這種舉動會對北約（NATO）軍事聯盟造成極為不利的影響，而她也不支持這種做法。

    川普政府近期派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），白宮在餘波未息之下又宣稱，美國正在考慮多種取得格陵蘭控制權的選項，且不排除軍事手段，引發各界擔憂。

    《路透》報導，梅洛尼被視為是美國總統川普（Donald Trump）在歐洲的最親密盟友之一，不過她在一年一度的新年記者會上對媒體表示，「我仍然不相信美國會發起軍事行動接管格陵蘭的假說，這個選項我顯然也不會支持。」

    她補充：「講明白一點，我認為這件事不符合任何人的利益，我認為這甚至不符合美國的利益。」她補充道。

    梅洛尼點出，美國對格陵蘭採取的任何舉動都會對北約產生重大影響，這一點「每個人都很清楚」，也正是她主張華府不會真的採用軍事手段的原因。

    梅洛尼說，她能理解美國的顧慮，因此包含格陵蘭島在內，北約需要在北極地區展現出「嚴肅且重要」的存在感。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播