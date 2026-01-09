不認為川普會出兵格陵蘭 義總理梅洛尼：不符合美國利益

義大利總理梅洛尼說，她不認為美國會以軍事手段強行接管格陵蘭島。（彭博）

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今（9日）說，她不認為美國會使用軍事手段強行接管丹麥屬地格陵蘭，因為這種舉動會對北約（NATO）軍事聯盟造成極為不利的影響，而她也不支持這種做法。

川普政府近期派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），白宮在餘波未息之下又宣稱，美國正在考慮多種取得格陵蘭控制權的選項，且不排除軍事手段，引發各界擔憂。

《路透》報導，梅洛尼被視為是美國總統川普（Donald Trump）在歐洲的最親密盟友之一，不過她在一年一度的新年記者會上對媒體表示，「我仍然不相信美國會發起軍事行動接管格陵蘭的假說，這個選項我顯然也不會支持。」

她補充：「講明白一點，我認為這件事不符合任何人的利益，我認為這甚至不符合美國的利益。」她補充道。

梅洛尼點出，美國對格陵蘭採取的任何舉動都會對北約產生重大影響，這一點「每個人都很清楚」，也正是她主張華府不會真的採用軍事手段的原因。

梅洛尼說，她能理解美國的顧慮，因此包含格陵蘭島在內，北約需要在北極地區展現出「嚴肅且重要」的存在感。

