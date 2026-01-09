去年全球海洋吸收熱量爆表 創1950年代以來最高紀錄

海洋吸收熱量爆表威脅珊瑚礁的生存。（歐新社檔案照）

國際合作的研究團隊9日發表報告指出，全球海洋吸收的熱量在2025年達到破紀錄的程度，進一步惡化可能導致海平面上升、風暴加劇和珊瑚死亡的條件。

《法新社》9日報導，全球31個研究機構、逾50名科學家合作的這份研究指出，去年海洋累積的熱量增加了約23澤塔焦耳（Zettajoules）。這股熱量相當於全球將近40年的初級能源（primary energy）總消耗量。1澤塔焦耳為10的21次方焦耳。研究人員在這份於國際知名期刊《大氣科學進展》（Advances in Atmospheric Sciences）發表的報告說，2025年海洋吸熱量，創下自1950年代初期開始的現代紀錄史以來最高紀錄。

研究團隊採用多個監測設備數據，包括由數千個浮標機器人組成的監測網路，追蹤2000公尺深的海洋變化，得出前述數字。報告共同作者、法國「麥卡托海洋國際研究中心」（MOi）海洋學家馮舒克曼（Karina von Schuckmann）表示，監測深層海水，而非較有波動起伏的海平面，是更好的指標，反映海洋如何回應人類排放廢氣帶來的「持續壓力」。她說，「情況很清楚：2025年的監測結果證實，海洋在持續暖化」。

人類活動排放的二氧化碳等溫室氣體，所產生的多餘熱量，90%由海洋吸收，因此，海洋是調節地球氣候的一個重要角色。然而，這些額外能量正產生影響龐大的連鎖反應，包括海水升溫增加大氣中水氣，為熱帶氣旋和具破壞性的降雨提供「燃料」，較溫暖的海水也直接助長海平面上升，以及使熱帶珊瑚礁面臨難以生存的環境。

報告指出，海洋暖化的分布並不均勻，有些海域暖化較快，2025年吸熱量創下紀錄的區域包括熱帶海洋、南大西洋、地中海、北印度洋和南極海。儘管2025年海平面均溫略為降低，但是仍為記錄史上第三高，研究人員表示，去年海面溫度稍降，是因為2023年到2024年的強烈聖嬰現象（El Niño），轉向通常與海面溫度短暫降低有關的反聖嬰現象（La Niña），但是長期而言，由於以燃燒化石燃料為主因的溫室效應氣體濃度持續增加，海洋暖化速度正在加快。

