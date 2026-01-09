驚悚片！宏都拉斯反對派議員 國會大廈外遭爆裂物爆頭

驚悚片！宏都拉斯反對派議員 國會大廈外遭爆裂物爆頭2026/01/09 17:58 即時新聞／綜合報導
洛佩斯（左）遭爆裂物擊中。（取自X）
宏都拉斯反對派國會議員洛佩斯（Gladis Aurora Lopez）當地時間週四在國會大廈外遭爆裂物擊中頭部，攻擊當下影片迅速在社群平台瘋傳。
綜合外媒報導，洛佩斯當時正在接受媒體採訪，一枚爆炸裝置突然從後方飛來，擊中她的背部和頸部，她立刻被送醫治療。儘管現在她多處受傷，但狀況已經穩定。
請繼續往下閱讀...
洛佩斯所屬的「國家黨」（National Party）在聲明中表示，由於該國總統大選結果引發爭議，目前國內局勢仍高度緊張。國家黨指控該爆裂裝置是由執政黨「自由與重建黨」（Libre）的成員所投擲。
Este jueves, la congresista derechista Gladys Aurora López fue víctima de un intento de asesinato en el Congreso Nacional de Honduras mediante un artefacto explosivo.— Vloonk （@vloonk） January 9, 2026
En ese momento, manifestantes de izquierdas favorables a la presidenta saliente, la narcoterrorista socialista… pic.twitter.com/eUDKO6FdHB