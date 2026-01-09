為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    驚悚片！宏都拉斯反對派議員 國會大廈外遭爆裂物爆頭

    2026/01/09
    洛佩斯（左）遭爆裂物擊中。（取自X）

    宏都拉斯反對派國會議員洛佩斯（Gladis Aurora Lopez）當地時間週四在國會大廈外遭爆裂物擊中頭部，攻擊當下影片迅速在社群平台瘋傳。

    綜合外媒報導，洛佩斯當時正在接受媒體採訪，一枚爆炸裝置突然從後方飛來，擊中她的背部和頸部，她立刻被送醫治療。儘管現在她多處受傷，但狀況已經穩定。

    洛佩斯所屬的「國家黨」（National Party）在聲明中表示，由於該國總統大選結果引發爭議，目前國內局勢仍高度緊張。國家黨指控該爆裂裝置是由執政黨「自由與重建黨」（Libre）的成員所投擲。

