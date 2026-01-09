為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    詐騙大本營盤據東南亞 外媒分析難以剿滅背後真相

    2026/01/09 20:54 即時新聞／綜合報導
    在緬甸東部地區，一些來自中國、越南和衣索比亞的民眾獲救，他們被認為遭到人口販運，並被誘騙到網路詐騙園區工作。（美聯社）

    被控在柬埔寨建立龐大詐騙犯罪帝國的太子集團案件鬧得沸沸揚揚，首腦陳志被捕「送中」，掀起台灣與國際社會對跨國詐騙的高度關注，然而這類詐騙案在東南亞地區層出不窮，受到地緣結構、經濟壓力與執法難題等因素影響，成為非法網路詐欺與犯罪活動溫床。

    根據《美聯社》報導，緬甸軍方去年曾掃蕩邊境臭名昭著的詐騙園區KK Park，釋放數千名被迫工作者並查扣網路設備，但掃蕩後園區人員與業務迅速轉移，顯示犯罪集團運作具高度彈性。

    這些詐騙行為已非區域性問題，而是全球性禍害。多國統計顯示，受害者遍布世界各地，2024年美國民眾因電信詐騙損失高達百億美元，詐騙手法從虛假投資、浪漫詐騙到假工作誘騙，層出不窮。

    事實上，這些詐騙園區中的員工本身往往也是受害者，許多人先被虛假招聘誘騙進入園區，然後被強迫從事網絡欺詐，逃離者常處於臨時收容所等待遣返，國籍也涵蓋全球近30國，包括印尼、越南、台灣等。

    當地執法單位指出，這些詐騙園區一部分靠拐帶及人口販運強制勞動，另一部分則吸引外國人士自願前去尋找工作機會，但到了後來才發現自己困在欺詐體系中，這混合型的勞動模式讓案件調查更為複雜。

    儘管國際社會加強合作掃蕩，詐騙網絡背後的根本誘因與全球受害者規模仍令人憂心，究竟這些打擊行動能否真正壓制犯罪？還是僅是冰山一角？相關人士認為，未來仍有大量課題待解。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

