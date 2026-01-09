為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    墨西哥記者遇襲身亡 當地媒體組織籲徹查懲凶

    2026/01/09 17:31 中央社
    墨西哥東部一名記者卡斯楚（Carlos Castro）今天遭槍手射殺，記者關懷及保護委員會呼籲徹查。（圖擷自X.com）

    當地媒體報導，墨西哥東部一名記者今天遭槍手射殺。這是全世界對新聞記者最危險國家之一的墨西哥最新一起記者遇害事件。

    法新社報導，根據墨西哥媒體及州政府轄下的自治機構記者關懷及保護委員會表示，遇害記者卡斯楚（Carlos Castro）任職於在地媒體「北韋拉克魯斯州代碼」（Codigo Norte Veracruz），負責採訪治安新聞。

    根據數位媒體RECORD報導，卡斯楚是在韋拉克魯斯州（Veracruz）波塞黎加市（Poza Rica）一家餐廳內遭槍手射殺身亡。目前尚未有人被逮捕。

    記者關懷及保護委員會呼籲徹查這起凶殺案，並表示應將相關涉案人士移送法辦。

    根據「無國界記者組織」（RSF）統計，自1994年以來，墨西哥已有超過150名記者遭到殺害，被認為是全球對新聞工作者最危險的國家之一。

    與墨西哥灣接壤的韋拉克魯斯州多年來深受幫派暴力困擾，這些組織犯罪集團為爭奪毒品運輸路線控制權而爆發衝突。

