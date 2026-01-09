泰國大選倒數 為泰黨首場大型造勢打響選戰

為泰黨8日在曼谷市政府前廣場舉行首次大型集會，總理候選人尤德查南發表演說。（法新社）

泰國為泰黨昨（8日）晚舉行首場大型造勢活動，象徵2月8日大選選戰正式開打。為泰黨首席總理候選人尤德查南將打擊貧窮作為主要政見，要從根本上解決國家問題。另一政黨民主黨同時在附近的中國城掃街造勢，較勁意味濃厚。

由泰國前領導人塔克辛（Thaksin Shinawatra）創立的為泰黨（Pheu Thai Party），昨晚在曼谷市政府前廣場舉行首場大型造勢晚會，該黨首席總理候選人尤德查南（Yodchanan Wongsawat）和塔克辛的女兒、泰國前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）皆出席活動，場面熱鬧。

尤德查南以打擊貧窮作為主要競選訴求，他向支持者表示，若該黨執政將創造更多就業機會、提高收入並降低生活成本，更提議要為海外泰國公民提供信貸以幫助他們在海外創業。

尤德查南指出，泰國的改革須從根本做起。他說，雖然提出的政見可能會被批評人士貼上民粹主義的標籤，但為泰黨認為這是從根本上解決問題，包括債務重組和更廣泛的債務解決方案。

現年46歲的尤德查南是塔克辛的外甥，他是前總理頌猜（Somchai Wongsawat）與塔克辛胞妹瑤瓦帕（Yaowapa Wongsawat）之子。尤德查南曾向媒體表示，他與塔克辛的親屬關係，有助於政黨形成一致的願景。

尤德查南在造勢晚會上表示，泰國約有340萬人生活在貧窮線以下，意指月收入低於3000泰銖（約新台幣3023元）。他承諾要提高民眾收入至高於貧窮線水準。

為泰黨支持者藍佩（Lamphoei Phanngam）說，塔克辛在任時推出的「30泰銖全體健康照護計畫」讓民眾受益良多，還有瑤瓦帕也致力於幫助民眾。

藍佩對中央社表示：「農民和普通老百姓都獲得照顧，這就是我們喜歡他們的原因。」她認為，總理候選人尤德查南是個誠實、勤奮的人，他非常關心每一個人。

另一支持者萬娜帕（Wannapa Boocha）則指出，泰國人和塔克辛有很深的淵源，從父母那代就熟悉，因此「這種情誼代代相傳，加上他們非常平易近人，很容易就能見到他們進行交流」。

為泰黨舉行造勢晚會的同時，泰國最老牌的政黨民主黨（Democrat）黨主席、總理候選人艾比希（Abhisit Vejjajiva）也在附近的中國城掃街造勢，互別苗頭。

艾比希接受媒體訪問時表示，民主黨為選民帶來全新選擇，「人們已經厭倦過去幾年的政治充斥著各種交易和談判，而人民卻被拋在了後面」。

艾比希2008年12月至2011年8月擔任泰國總理，對於再次踏上競選之路，他表示「感覺很好」，並說「我遇到了一些人非常熱情地歡迎我的回歸，也有很多人在很長一段時間裡再次審視民主黨」。他有信心能大幅提高政黨名單的得票率。

對於中央社詢問民主黨在國際情勢不穩下的外交布局，艾比希表示，泰國應強化其區域角色，未來幾年將再度擔任東協輪值主席國，當務之急是凝聚東協內部共識，確保區域團結。

他說：「唯有如此，才能在維護多邊主義和國際法上擁有更強大的話語權，也能更好地與中國、美國乃至跨國公司打交道。」

民主黨支持者、泰籍華人王惠貞跟著艾比希掃街拜票，她指出，民主黨是一個老牌政黨，長期以來都為人民服務，而對華人在泰國做生意、生活展現了極大支持。

