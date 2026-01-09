再度推翻拜登決策 川普要解除明尼蘇達礦產開採禁令

路透報導，川普政府與國會將推動解禁明尼蘇達礦藏區的開發禁令。（歐新社）

美國總統川普上任後，大幅逆轉前朝拜登政府推動的綠能、環境永續相關政策，重新擁抱石油、礦產等天然資源經濟。「路透」9日報導，美政府和國會將在本週發起計畫，推翻拜登任內制定，禁止開採明尼蘇達礦產區的法令。

出於環境隱憂，拜登2023年下達明尼蘇達蘇必略國家森林（Superior National Forest）22萬5504英畝面積的採礦禁令，認為比起採礦，娛樂、休閒活動產業對當地經濟更能帶來效益。

不過，川普政府與國會已在去年大致擬定涉及一系列繁複立法階段的計畫，預料將嘉惠採礦公司「安托法加斯塔」（Antofagasta）美國子公司「雙子礦產」（Twin Metals Minnesota）對北美這處大規模未開採關鍵礦產區的計畫。當中蘊含的銅、鈷、鎳是電動車、人工智慧資料中心、風力發電機、軍火和其它各式裝置、器材的生產原料。

不僅如此，這項計畫還會防止未來政府採取類似措施推翻前朝決策，凸顯出即便川普持續探詢取得格陵蘭、烏克蘭和全球各地的礦產權限，仍絲毫不減復興美國本土採礦產業的興趣。

