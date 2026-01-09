俄拒絕戰後維和計畫後夜襲烏西 烏外長怒斥嚴重威脅歐洲安全

烏克蘭外長西比哈9日稱俄羅斯最新夜襲嚴重威脅歐洲安全。圖為去年12月16日烏國總統澤倫斯基在荷蘭眾議院發表演說時，西比哈（右）陪同在旁。（法新社）

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）9日表示，俄羅斯發射可搭載核彈頭的極音速飛彈，夜襲靠近歐洲聯盟（EU）成員國與北大西洋公約組織（NATO）會員國的烏西邊界地區，已「嚴重威脅」歐洲安全，並呼籲夥伴國家加大施壓莫斯科當局的力道。

西比哈說，烏國政府正透過外交管道，向美國、各歐洲夥伴，以及其他國家，通知這場夜襲的細節；「出於自身幻覺，（俄羅斯總統）普廷對靠近歐盟與北約組織的邊境附近，使用中程彈道飛彈──這是貨真價實的全球性威脅，需要全球共同應對」。

請繼續往下閱讀...

據信西比哈所指的夜襲，是俄羅斯對烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）的飛彈攻擊。利維夫鄰近烏克蘭與波蘭邊界，而波蘭是歐盟成員國與北約會員國。

利維夫是在午夜前不久，遭到1枚以極音速飛行的彈道飛彈擊中其「基礎設施」；該市市長薩多維（Andriy Sadovy）說，俄羅斯在這場鄰近波蘭邊境的襲擊中是否使用可搭載核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）極音速中程飛彈，有待烏軍判定。

