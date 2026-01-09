為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    北京外片限制解禁有望？迪士尼執行長訪中稱「加碼投資」

    2026/01/09 16:16 編譯張沛元／綜合報導
    美國娛樂業巨擘迪士尼公司首席執行長艾格近日訪中，並稱將擴大對中投資。（法新社檔案照）

    美國娛樂業巨擘迪士尼公司首席執行長艾格近日訪中，並稱將擴大對中投資。（法新社檔案照）

    根據中國官媒報導，中國國務院副總理丁薛祥9日在北京會見美國娛樂業巨擘迪士尼公司（Walt Disney）執行長艾格（Bob Iger），鼓勵迪士尼擴大對中投資，艾格也表示正有此意。

    值此美中關係欠佳之際，艾格訪中以尋求強化該公司在中國的地位。報導中指出，丁薛祥鼓勵艾格加碼投資中國─此言明顯迥異於北京當局去年4月揚言要進一步限制好萊塢電影進口的說法。北京當時為報復遭川普政府加徵關稅，威脅要進一步限制好萊塢電影進口。

    對美國的電影公司而言，中國19兆美元（約601兆台幣）的經濟規模是一大複雜的商業挑戰：年輕又有錢的都會中產階級是迪士尼樂園的主要客源，但北京當局嚴管每年在中國上映的外片數量，恐降低中國民眾對吸引他們前往迪士尼樂園的系列電影的興趣。

    中國是全球第二大電影市場，30年來，北京當局一直將好萊塢電影進口限制在每年最多10片，並成功引導觀眾改支持中國國產片。去年，中國國產動畫片《哪吒之魔童鬧海》在中國的票房，就超越皮克斯的《腦筋急轉彎2》，成為中國影史上票房最高的動畫片。

    分析家估計，好萊塢電影僅佔中國電影市場總票房收入的5%。

    儘管如此，迪士尼與環球影業（Universal Studios）仍分別在上海與北京開設主題樂園。艾格此番訪中，也助長迪士尼可能打算在中國本土開設第二座主題樂園的猜測。迪士尼目前在上海與香港各有1座主題樂園。

    報導指出，艾格說，迪士尼對中國的發展充滿信心，並繼續擴大對中投資。

    遊客在中國上海的迪士尼樂園與耶誕裝飾合影。（路透檔案照）

    遊客在中國上海的迪士尼樂園與耶誕裝飾合影。（路透檔案照）

