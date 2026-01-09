抗衡中國霸凌「高市外交」啟動 強化同志國合作

日本高市內閣今年的「高市外交」將在近期啟動。（法新社）

日本高市內閣今年的「高市外交」將在近期啟動。除了南韓總統李在明及義大利總理梅洛尼相繼於下週訪日之外，防衛相小泉進次郎和財務相片山皐月也預定於下週訪美，而外相茂木敏充也預定訪問中東地區。

日本政府今天正式宣布南韓總統李在明預定13及14日訪問日本，並將於高市早苗的故鄉奈良舉行日韓領袖會談。這是兩人繼去年11月在南韓慶州舉行亞太經合會（APEC）之後，第2次的會談。

由於李在明日前才前往中國訪問，中國以所謂的「歷史問題」和「軍國主義復活」等話題，試圖拉攏李在明與中國站在同一陣線對付日本，也暗示南韓不要在台海議題上配合日本與美國，但李在明並未附和，以「不會成為任何一方的代理人」一貫的態度，保留對台海問題的「戰略模糊」，並預留了改善日韓關係的空間。

這次的訪日將地點設在奈良是李在明主動提出，而高市也打算帶他參觀與南韓有深厚淵源的奈良寺院，兩人雙方預料將就對中國的認知與立場進行意見交換。

義大利總理梅洛尼則預定15日至17日訪日，高市早苗去年11月前往南非參加G20峰會，和梅洛尼的熱情擁抱，成為話題焦點，時事通信報導，日本政府相關人士指出，兩人同為女性、且都是保守派政治人物，彼此相當契合。

事實上，梅洛尼早在去年就有意訪問日本，但當時日本首相石破茂因參院敗選陷入逼宮風暴，讓她打消訪日計畫，這次的訪日，日本網友已開始在編排兩位女性首相的「女子會」，包括一起逛竹下通吃可麗餅。雖然實際行程可能無法如日本網友所願，但這也顯示日本民眾對梅洛尼來訪的歡迎態度。

時事通信報導，在日義領袖會談，將聚焦安全合作與重要礦物供應鏈。雙方預料將就日義英共同推動的下一代戰機聯合開發，以及透過強化重要礦物供應鏈來深化安全保障合作達成共識。日本外務省一名高層官員認為，歐洲主要國家領袖訪日，將對中國傳達重要訊息。

雖然日本國會預定23日開議，不過因為有重要外賓來訪，高市決定放棄在開議前進行外國訪問。不過，防衛相小泉進次郎與財務相片山皐月將於下週訪美。

小泉預定12至18日訪美，將與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）舉行會談。這也是美國突擊委內瑞拉後，日美雙方首次部長級會談，會談中，雙方也就印太地區的安全保障環境交換意見。小泉在今天記者會中提到，中國軍方在台灣周邊進行的軍事演習以及北韓發射飛彈一事，指出「安全保障環境極為嚴峻」，並強調，致力於強化日美同盟的重要性依然不變。

片山在今天的例行記者會也宣布，將於11日至14日訪美，出席有關重要礦物問題的財務部長級會合。產經新聞報導，預計日本、美國、歐洲等七大工業國（G7），以及智利等資源國將參與會議，並就中國握有壓倒性市占率的稀土等重要礦物，討論如何建立不依賴中國的供應鏈。

另外，阿拉伯聯合大公國（UAE）總統穆罕默德將於2月8日至10日以國賓身分訪日，預料雙方將就強化「戰略夥伴關係」達成共識。

而外相茂木敏充將於10日至18日訪問以色列、巴勒斯坦、卡達、菲律賓及印度等中東與亞洲的5個國家與地區。每日新聞報導，在日中關係惡化、而美國也愈發強調優先處理其周邊「西半球」事務的背景下，日本希望藉由加強與理念相近國家的合作，展現並提升自身的國際存在感。

