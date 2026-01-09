南韓「寵物通膨」加劇 每月撫養費達19萬韓元

南韓「寵物通膨」嚴重，各種飲食、用品和診療費用均直線上升。（法新社）

南韓《中央日報》9日報導，在南韓養寵物人口突破1500萬的背景下，「寵物通膨」正加速滲進日常生活。數據顯示，如今即便只是維持「平均水準」的飼養條件，每月支出仍高達19.4萬韓元（約台幣4207元）。

據報導，南韓國家數據門戶網站7日數據顯示，去年寵物用品價格與管理費用的漲幅分別為2.9％和2.5％，顯著高於全年消費者物價指數（2.1％）的增幅。若以2020年為基準，截至去年整體物價累計上漲16.6％，而同期寵物用品價格漲幅高達20.2％，管理費用亦攀升13％。

KB經營研究所發布的「2025年南韓寵物報告」顯示，去年寵物月均撫養費為19.4萬韓元，較2023年激增26％（4萬韓元）。在受訪的1000戶家庭中，寵物花費月支出逾25萬韓元（約台幣5421元）的占比達20.6％，較2023年（15.6％）增長5％；反之，支出在5萬韓元（約台幣1084元）以下的家庭比重則由23.6％萎縮至18.8％，減少4.8％。

在寵物撫養支出的帳單中，食品費用占比最高。報告指出，去年飼料、零食及健康輔助食品等支出占總費用的57.6％。相比之下，醫療費用雖屬間歇性支出，但「一次性衝擊力」極大。受訪家庭反映，近兩年寵物醫療費用年均支出高達146.3萬韓元（約3.1萬台幣），較2023年的78.7萬韓元翻倍成長。

展望今年，「寵物通膨」仍有進一步加劇之勢。歲末年初，寵物食品及用品的調價通知接踵而至。寵物食品巨頭普瑞納近期發布公告，稱受原料成本上漲影響，將於下月2日起上調犬貓糧價格，漲幅區間為10％至27％。

義大利寵物食品官方進口商蒙吉的南韓分公司亦於6日宣布，將從下月起提高乾糧售價，並將主因歸結為韓元貶值、原材料及物流成本上升。此外，主要販售貓砂產品的Doctor Pelles公司也表示，將自12日起上調6款主力產品價格，漲幅介於3％至17％之間。

診療費用的普遍上漲同樣不容忽視。南韓農林畜產食品部對全國3950家動物醫院的調查結果顯示，在20項主要診療項目中，有9項價格較往年上調，其中放射檢查費上漲8.3％、諮詢費上漲6.5％、初診費上漲2.2％等。首爾大學動物醫院亦透露，院內正積極研究今年的診療費用調整方案。

飼養博美犬的63歲姜先生表示，他每月光在飼料、零食及洗護等基礎開支上便須支出10萬韓元（約台幣2168元）以上。若逢就醫，當月開銷更會增加數十萬韓元。姜先生無奈表示，得知常買的狗糧2月起要漲價，已提前囤積數月份量，「狗狗步入高齡後病痛漸多，眼看診療費也可能上調，令人憂心忡忡」。

