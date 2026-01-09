川普升級對格陵蘭主權聲索 北約考慮加強北極安全

丹麥海軍艦艇「勞格．科赫號」在格陵蘭首府努克（Nuuk）附近海域巡邏。（法新社）

美國總統川普近來重提須將丹麥自治領土格陵蘭納入美國管轄，令丹麥及歐洲國家大為緊張。3名北大西洋公約組織（NATO）外交官獨家向政治新聞網站《政客》（Politico）透露，北約成員國已要求聯盟加強在北極地區的「存在」，包括加強監視、增加國防預算、轉移軍備及舉行軍演。

據報導，這三位外交官表示，在8日於布魯塞爾舉行的閉門會議上，北約各國大使一致認為，北約應該​​加強在北極地區的部署。川普聲稱，格陵蘭除了有豐富的原料和石油儲量外，附近還有大量中國和俄羅斯船隻，因此為了美國國家安全，必須將格陵蘭交由美國管理。

然而，歐洲國家對川普的說法嗤之以鼻。與會北約代表提出利用情報能力加強監視該地區、增加對北極地區的國防開支、向該地區轉移更多軍備，以及在附近舉行更多軍事演習等方案。這些方案凸顯歐洲對美國在格陵蘭島的意圖日益增長的擔憂。

歐洲正竭力安撫川普最新的威脅，避免美國採取軍事手段強奪。丹麥曾表示，軍事介入將意味著北約的終結，與川普達成妥協被視為首選方案。

白宮最新強硬表態後僅數日，北約就發出徵求解決方案的請求，這反映出歐洲對最後通牒的重視程度，以及任何入侵格陵蘭島的行動都將對北約和跨大西洋關係構成生存威脅。北約外交官表示，北約公務員現在必須為大使提出各種方案。

專家大多對川普指稱中俄威脅格陵蘭的說法持不同意見，他們認為北京和莫斯科主要將其防禦力量集中在北極東部地區，包括聯合巡邏和軍事投資。三位北約外交官表示，8日由32位大使參加的會議並未出現直接對抗的局面，其中一位還稱會議氣氛「富有成效」且「建設性」。

外交官表示，丹麥大使首先發言，稱這場爭端屬於雙邊問題，會議重點討論北約北極戰略近期取得的成功，以及在該地區展開更多工作的必要性，此一表態得到廣泛支持。

另兩位外交官表示，儘管格陵蘭島問題並未列入正式議程，但在8日舉行的歐盟國防和外交政策大使閉門會議上，該議題也被提及。他們補充說，歐盟各國隨後表達對丹麥的聲援。

