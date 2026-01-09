研究：「天才狗狗」可靠偷聽主人說話擴展詞彙量

研究發現，有些天賦異稟的狗狗，可透過聽主人的言談記住玩具名稱。（美聯社）

一項最新刊登於學術期刊《科學》（Science）的研究指出，少數具有特殊天賦的狗狗可以透過偷聽人類的對話，來學習新玩具的名稱，而無須直接訓練或看到玩具本身。這項研究觀察10隻有天賦的狗狗，其中7隻成功學習新玩具的名稱。

《美聯社》9日報導，狗狗很擅長學習「坐下」和「待著」之類的動作指令，但牠們不太擅長記住物品的名稱，例如那些會發出吱吱聲的玩具或毛絨玩具。只有少數天賦異禀的狗狗才能記住數百種玩具的名稱，科學家目前發現大約50隻這樣的狗狗，但他們還不確定這些狗狗擁有這種「詞彙量」的秘訣是什麼。

現在，一項新的研究正在探索狗狗詞彙能力的極限。科學家先前已知道，這些非凡的狗狗能透過與主人玩耍，來記住毛絨披薩和甜甜圈玩具的名稱。在最新研究中，科學家發現這些狗狗還能透過「偷聽」來理解新的名稱。

科學家觀察10隻天賦異禀的狗狗，包括一隻名叫Basket的邊境牧羊犬和一隻名叫Augie的拉布拉多犬，在聽到牠們的主人拿著一個新玩具並與其他人討論時會有何反應。在聽到主人討論後，科學家讓狗狗去另一個房間，從一堆玩具中找出牠們各自的玩具。

10隻小狗中有7隻成功透過被動聆聽主人的談話，學會牠們的新玩具的名稱，其中包括「魟魚」和「犰狳」。該研究的作者、匈牙利羅蘭大學和奧地利獸醫大學學者德羅爾（Shany Dror）說道：「這是我們首次發現有特定犬種能夠透過偷聽互動來學習名稱。」

即使主人把玩具放在一個不透明的盒子裡，然後和另一個人談論它，在狗狗聽到玩具名稱，卻看不到玩具本身時，仍然能夠成功記住名稱。

只有少數其他動物，例如鸚鵡和猿類，展現出這種偷聽能力。這種能力對人類發育也至關重要，2歲以下的兒童可以透過聆聽來學習新詞，包括一些父母說話當時沒有意識到小孩可能學習的詞。

然而，德羅爾表示，這些特殊的狗狗都是成年犬，因此牠們偷聽的大腦機制可能與人類不同。

未參與研究的南阿拉巴馬大學的動物認知專家林恩（Heidi Lyn）表示，這項新研究表明，「動物的認知能力遠比你想像要強得多」。不過，並非所有狗狗都能像這樣藉由偷聽來學習，因此你家的毛小孩不太可能在餐桌下偷吃剩菜剩飯的時候記住一些名稱。

德羅爾希望繼續研究這些天賦異禀的狗狗，釐清牠們究竟能捕捉到哪些線索。

