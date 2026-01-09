流亡王儲號召！伊朗祭斷網、斷話 抗議活動仍持續升級

伊朗抗議活動持續升級，民眾走上街頭高聲吶喊並進行遊行示威。（擷自X@realMaalouf）

伊朗抗議活動持續升級，雖然伊朗切斷網路和國際電話，但民眾仍在流亡王儲號召下於今（9）日走上街頭高聲吶喊並進行遊行示威。

根據《美聯社》報導，流亡海外的反對派重要人物、前國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙（Reza Pahlavi）呼籲民眾展開大規模示威。網路上的相關影片顯示，抗議者在伊朗首都德黑蘭和其他地區圍著篝火，高喊反對伊朗政府的口號，街道上到處都是瓦礫。

請繼續往下閱讀...

伊朗國家媒體9日打破沉默，就抗議活動發表評論，稱美國和以色列的「恐怖分子」縱火並引發暴力事件。媒體還稱有「人員傷亡」，但沒有詳細說明。

由於通訊中斷，示威活動具體規模尚無法立即確定，但這無異標誌著抗議活動升級。抗議最初是因伊朗疲軟的經濟而起，並迅速演變成幾年來對政府最重大的挑戰。

巴勒維身患重病，在1979年伊朗伊斯蘭革命前夕逃離了伊朗。示威活動中出現支持巴勒維的呼聲，這在過去可能會被判處死刑，但也如凸顯了伊朗民眾對經濟困境的憤怒。

華盛頓近東政策研究所高級研究員達格雷斯說，扭轉抗議局勢的是前王儲號召伊朗民眾走上街頭，民眾響應號召並認真參與抗議活動，以推翻伊朗政府。

達格雷斯指出，伊朗正是為了不讓世界看到抗議活動，才會採取切斷網路的行動，而此舉可能為安全部隊殺害抗議者提供掩護。

另外總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）表示，抗議活動已造成至少42人死亡和2270多人被拘留。

Iran is undergoing a revolution and perhaps the largest explicitly anti-Islamic regime protests in history. This is the capital Tehran.



Protesters are taking over cities across the country and the regime now faces a REAL chance of falling.



I ask again, why is the media silent? pic.twitter.com/dpHZcDaRxt — Dr. Maalouf ‏ （@realMaalouf） January 9, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法