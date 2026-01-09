為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    流亡王儲號召！伊朗祭斷網、斷話 抗議活動仍持續升級

    2026/01/09 14:34 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗抗議活動持續升級，民眾走上街頭高聲吶喊並進行遊行示威。（擷自X@realMaalouf）

    伊朗抗議活動持續升級，民眾走上街頭高聲吶喊並進行遊行示威。（擷自X@realMaalouf）

    伊朗抗議活動持續升級，雖然伊朗切斷網路和國際電話，但民眾仍在流亡王儲號召下於今（9）日走上街頭高聲吶喊並進行遊行示威。

    根據《美聯社》報導，流亡海外的反對派重要人物、前國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙（Reza Pahlavi）呼籲民眾展開大規模示威。網路上的相關影片顯示，抗議者在伊朗首都德黑蘭和其他地區圍著篝火，高喊反對伊朗政府的口號，街道上到處都是瓦礫。

    伊朗國家媒體9日打破沉默，就抗議活動發表評論，稱美國和以色列的「恐怖分子」縱火並引發暴力事件。媒體還稱有「人員傷亡」，但沒有詳細說明。

    由於通訊中斷，示威活動具體規模尚無法立即確定，但這無異標誌著抗議活動升級。抗議最初是因伊朗疲軟的經濟而起，並迅速演變成幾年來對政府最重大的挑戰。

    巴勒維身患重病，在1979年伊朗伊斯蘭革命前夕逃離了伊朗。示威活動中出現支持巴勒維的呼聲，這在過去可能會被判處死刑，但也如凸顯了伊朗民眾對經濟困境的憤怒。

    華盛頓近東政策研究所高級研究員達格雷斯說，扭轉抗議局勢的是前王儲號召伊朗民眾走上街頭，民眾響應號召並認真參與抗議活動，以推翻伊朗政府。

    達格雷斯指出，伊朗正是為了不讓世界看到抗議活動，才會採取切斷網路的行動，而此舉可能為安全部隊殺害抗議者提供掩護。

    另外總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）表示，抗議活動已造成至少42人死亡和2270多人被拘留。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播