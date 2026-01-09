伊朗全國斷網抗爭升溫 詹凌瑀：神權統治正當性已徹底破產

伊朗抗爭行動持續升溫。（圖擷取自「@FAB87F」X）

伊朗抗爭行動持續升溫，外媒《CNN》報導指出，8日晚間伊朗全國的網路中斷，大規模反政府抗議活動席捲全國各地，民眾高喊反對執政神權政權的口號。對此，媒體人詹凌瑀表示，神權政府或許能用子彈暫時壓制街頭，但當造王者轉身成為掘墓人，甚至開始召喚昔日的敵人來救國時，這個政權的喪鐘，已經響了。

「造王者變掘墓人 伊朗神權崩解與巴勒維的召喚」詹凌瑀今日發文提及，伊朗又亂了，但這次不一樣。如果以為這只是一群年輕人為了頭巾或油價上街，就太小看這次的風暴。

請繼續往下閱讀...

這幾天最諷刺、也最讓德黑蘭神權政府憂心的畫面，不是被拉倒的蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）雕像，而是走上街頭的「巴札里人（Bazaaris）」，以及他們口中喊出的名字：「巴勒維」。懂一點中東歷史的人都知道，這有多荒謬。

1979年，正是這群掌握傳統市集經濟命脈的商賈階層，與什葉派教士結盟，才把巴勒維王朝推翻，將何梅尼送上神壇。47年前，他們是伊斯蘭革命的造王者，恨不得將巴勒維家族從地圖上抹去。

47年後，歷史卻甩了一記最響亮的耳光。連這些當年的「革命股東」都高喊著「這是最後一戰，巴勒維必將回歸」的時候，就知道這個政權的統治正當性已經徹底破產。人民寧願跪求當年被他們趕跑的「舊時代」回來，也不願再忍受神權統治下的一分一秒。「這場示威的本質已經發生質變。」

首先，這是從「生活問題」到「生存問題」。伊朗里亞爾的匯率已經崩潰，中產階級發現明天永遠比今天更窮，那種「沒什麼可失去」的絕望感，才是獨裁者最怕的燃料。

其次，慣用的「境外勢力」遮羞布徹底失效。面對全國31省的怒火，德黑蘭當局的反應依舊是斷網、關門打狗，外長甚至還在黎巴嫩大談「準備好戰爭」，試圖用外部衝突轉移內部矛盾。但在百姓眼裡，這種把大把鈔票拿去養巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah），卻讓自己國民餓肚子的行徑，才是最大的賣國。

歷史總是充滿黑色幽默。當年為了反對「西化腐敗」而迎來的神權統治，如今卻被人民視為比皇權更窒息的枷鎖。流亡王儲（芮沙）巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）成了新的精神圖騰，這不只是對現狀的憤怒，更是對1979年那場革命的徹底否定。

More footage of the protest in iran tonight pic.twitter.com/dMjkLkPSRK — GMan （Ґленн） ☘️???????????????????????????????????????????????? （@FAB87F） January 8, 2026

相關新聞請見︰

流亡王儲號召！伊朗祭斷網、斷話 抗議活動仍持續升級

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法