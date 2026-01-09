赴日旅遊注意！100圓硬幣陷阱 誤用惹上大麻煩

日本搞笑藝人菊池聰Smiley Kikuchi近日在社群上分享拿到假幣經驗，引發討論。（圖片擷取自X/@smiley_kikuchi）

台灣人出國旅遊最愛日本，不只美景美食吸引人，連扭蛋、景點小物也是行程必玩清單，不過最近有民眾兌換日幣時竟收到偽造的「100日圓硬幣」，若未察覺就使用，不僅可能造成損失，還可能惹上法律問題，提醒旅客務必提高警覺。

根據《朝日電視台新聞》報導，這起事件最早由日本搞笑藝人Smiley Kikuchi爆出，他在投幣式扭蛋機進行兌換時意外收到一枚看似正常的100日圓硬幣，但在往後搭乘車票或購物時，硬幣卻遭自動機器退回，細看之下，背面竟刻有日本遊戲公司標誌，如《拳皇》機台裡使用的「MVS Multi Video System」等字樣，明顯不是正式流通貨幣。

業界專家指出，100日圓假幣相對罕見，過去幾乎沒有偽造的案例，但某些老舊或未經精密檢測的自動兌幣機可能無法識別真假硬幣，店家若將所收回的硬幣循環放入兌換機內，便有可能讓假幣混入，讓旅客在不知情下收到。

此外，法律專家也提醒，製造或散播偽造貨幣在日本屬於嚴重違法，最高可處三年以下有期徒刑。即便是「不知情」使用，旅客一旦遭查獲，仍可能需要接受警方調查，因此若發現疑似假幣，建議不要使用，並向警方報案。

旅客到日本除了享受美好行程外，也要留意「假幣風波」，包括日幣兌換、投幣機使用等，以免因誤用假幣造成不必要的困擾與法律風險。

