    首頁 > 國際

    網瘋傳被抓走！ 中共「國師」李毅半夜急錄影報平安

    2026/01/09 14:18 即時新聞／綜合報導
    李毅表示自己沒被抓。（取自李毅YouTube）

    李毅表示自己沒被抓。（取自李毅YouTube）

    美國本月3日對委內瑞拉發動突襲，閃電活捉在委國長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子。曾被稱為中共「國師」的知名武統學者李毅當著鏡頭氣哭還「自搧巴掌」，隨後X大量推主指出，因李毅批評中國領導人習近平，已經遭相關單位人士帶走。對此，李毅昨（8）日深夜發布影片，表示錄影當下是當日凌晨2點，被朋友打來的電話吵醒，他要澄清「李毅還沒被抓起來」，並表示目前沒看到自己會被抓起來的跡象。

    李毅日前在影音平台上，針對馬杜羅遭美軍逮捕一事發表評論，批評習近平：「你趕緊學啊！你他X抓不了賴清德，你還諷刺川普，你真不要臉！」接著他還餘怒未消地表示「我忍半天了，他X的不要臉，還罵人家川普。」本月7日開始，X上大量推主表示，聽聞李毅已經被抓走的風聲。

    對此，李毅8日凌晨錄製影片，並擷取上述多名X主推文表示，這是「美國報導」李毅被抓起來了。李毅說，這是中國內有壞人，對他怕得要死又恨之入骨，所以在網路上罵他、造謠，還給美國發消息說他被抓了。

    他也和在美國的網友喊話：「在下李毅，還沒有被抓起來，現在半夜2點，我估計明天也不會被抓起來，下週也不會被抓起來，下個月也不會被抓起來，我目前沒看到我要被抓起來的跡象。」

