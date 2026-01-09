為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生日送普廷大禮！金正恩：無條件支持俄羅斯所有政策

    2026/01/09 13:27 即時新聞／綜合報導
    北韓領導人金正恩（右）8日致函俄羅斯總統普廷（左）稱，將「無條件尊重並支持」普廷的所有政策和決定。（美聯社資料照）

    北韓領導人金正恩（右）8日致函俄羅斯總統普廷（左）稱，將「無條件尊重並支持」普廷的所有政策和決定。（美聯社資料照）

    北韓官媒報導，北韓國務委員會委員長金正恩8日致函俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）稱，將「無條件尊重並支持」普廷的所有政策和決定。

    韓聯社報導，金正恩在信中表示，他將與普廷的親密關係視為「最珍貴、最值得自豪的財富」。他強調，兩國的緊密合作今後將繼續按照全面戰略夥伴關係的精神推動，並符合雙方戰略利益及兩國人民的志向與願望。

    由於該信函為回函性質，外界推測普廷可能先向金正恩發送了賀電，但北韓官媒並未公開相關內容。

    韓聯社分析，金正恩回信的日期為本月8日，當天普遍被外界視為其生日，普廷很可能藉此向其表達祝賀。去年10月，金正恩也曾於普廷生日之際向莫斯科發送賀電。

    外界多認為金正恩出生於1984年1月8日，但北韓從未正式公布金正恩的出生日期。

    近年，北韓頻繁實施飛彈試射。專家指出，此舉目的是提升精準打擊能力、挑戰美國與南韓，同時為軍售俄羅斯測試相關武器性能。

