澳洲西澳海岸發現遺骸 疑為失蹤多日台籍男子

1位台籍男子於今年元旦失蹤，於6日有民眾散步時發現可以遺骸，目前警方正在進一步釐清案情。（歐新社資料照）

台灣籍古姓男子於今年元旦在澳洲西澳萊奇角（Ledge Point）與其他3位同伴失聯，當時他們正準備浮潛抓龍蝦，因自行搜尋未果，在當天下午報警，隨後警方採取大規模搜救行動，不幸的是，在6日早上，有當地居民報警於圍欄礁海灘（Fence Reef Beach）散步時發現可疑遺骸，目前正在進一步調查。

綜合媒體報導，32歲的古姓男子最後1次有消息是在元旦當天，當時他正在沿海小鎮附近的水域浮潛。西澳警方發言人表示，正式身份確認尚未完成，但據信死者是1名32歲的男子，於2026年1月1日失蹤。

西澳是出了名的鯊魚出沒地區。根據國際鯊魚攻擊檔案的最新報告：澳洲的鯊魚咬傷和致死報告數量通常位居全球第2。已知會咬傷人類的13種鯊魚中，所有種類都在澳大利亞水域有分佈。大白鯊和公牛鯊尤其常見。大白鯊在澳大利亞大陸西南和東南沿海形成了2個重疊的種群，每個種群都只有幾百條成年個體，與它們的歷史數量相比已大幅減少。不過，鯊魚攻擊極為罕見。

